The Rapants, cabeza de cartel en Riazor en la fiesta del ascenso

Cientos de aficionados se dieron cita en Riazor para dar ánimos al Dépor a su llegada al estadio antes del partido ante el Zaragoza QUINTANA / GERMÁN BARREIRO

El Deportivo ha hecho público el plan para este domingo, con el encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas a las 18.30 horas. La jornada será larga, con fiesta en la previa para celebrar el ascenso y después del choque en Cuatro Caminos, tal vez para festejar también el título liguero.

La fanzone de Riazor será el lugar elegido para comenzar la fiesta por la mañana. Desde las once horas, habrá ambiente con música de la mano de Toni Seijas, Rafa Astray y DJ Robinson. A las una de la tarde llegará la actuación de LG1DO, y a las tres de tarde será el momento de The Rapants, que serán los cabeza de cartel.

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El recibimiento al equipo será a las cinco de la tarde, y después del encuentro, los jugadores se dirigirán a Cuatro Caminos en autobús, por la ronda de Nelle. Allí, se celebrará seguro el ascenso a Primera, y tal vez, también el título liguero de Segunda División.