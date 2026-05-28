Stoichkov-Bouldini: un intercambio de cromos con dos desenlaces diferentes

Stoichkov celebra su gol contra el Cádiz LaLiga Hypermotion

A finales del verano pasado, cuando el mercado futbolístico daba sus últimos coletazos en esa ventana estival, el Deportivo cerró una de las operaciones que más dio que hablar en aquel momento. La escuadra blanquiazul necesitaba reforzar su delantera con al menos un efectivo más, teniendo en cuenta que no se contaba con Mohamed Bouldini. Tras ser uno de los fichajes más sonados en la campaña anterior, el marroquí firmó unos discretos números en su primera campaña en el Dépor, y nunca llegó a convencer ni a asentarse en el once inicial. Fernando Soriano necesitaba liberar su ficha y su salario y buscar un refuerzo de garantías en el mercado. Cuando el plazo se agotaba, apareció eso que llaman una ventana de oportunidad.

En el otro extremo de la península, el Granada se encontraba en una situación similar. Necesitaba deshacerse de uno de sus delanteros para dejar espacio en la plantilla y en el tope salarial para dar entrada a otro hombre que ocupase esa demarcación. En el caso de los nazarís, el delantero al que había que dar salida era Juan Diego Molina, conocido futbolísticamente por Stoichkov en homenaje al carismático jugador búlgaro que se convirtió en toda una referencia en la década de los noventa. Y se planteó una de esas operaciones aparentemente muy lógicas pero que no se dan demasiadas veces en el fútbol actual: un simple intercambio de jugadores.

Cada equipo tenía lo que, a priori, necesitaba el otro. Había que cerrarlo y firmarlo, pero, aparentemente, parecía hasta demasiado sencillo para ser cierto.

Hubo negociación y fructificó. La operación se cerró, detalles y cláusulas al margen, con un mero intercambio de cedidos. Bouldini haría las maletas en dirección a Granada y Stoichkov realizaría el mismo trayecto pero en sentido inverso. El marroquí seguiría perteneciendo al Dépor pero pasaría a defender la camiseta del Granada, mientras que el andaluz jugaría como blanquiazul a préstamo por el equipo de Los Cármenes. Papeleta resuelta para ambos clubes y los dos jugadores tenían ante si la oportunidad de empezar de cero tras un año irregular. Todo el mundo salía ganando. Al menos, aparentemente.

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Se dio incluso una circunstancia curiosa. Y es que Granada y Dépor se enfrentaron en la primera jornada del campeonato liguero, pocos días antes de que se cerrase la operación y ambos se marchasen al conjunto que acababa de ser su rival. De hecho, ambos participaron. Stoichkov fue titular en el Granada, y disputó 72 minutos antes de ser sustituido por el exdeportivista Pablo Insua. Por su parte, Bouldini salta al césped con el Dépor en el 61 de juego en lugar de Eddahchouri, para jugar la última media hora de la contienda. Ninguno de ellos marcó en un duelo que ganó (1-3) el equipo coruñés.

Días después, se cerró la operación. Y aunque parecía que todos ganaban con ella, el Deportivo fue el equipo al que mejor le vino el intercambio. Si bien es cierto que Stoichkov nunca fue, ni mucho menos, un indiscutible para Antonio Hidalgo en ataque, lo cierto es que su aportación superó con creces a la de Bouldini en el Granada. Los números hablan por si solos y no dejan margen a la duda.

Balance

Después de 41 jornadas disputadas, ya se puede hacer un balance inequívoco. Stoichkov ha disputado 33 partidos a las órdenes de Antonio Hidalgo, 16 de ellos como titular, para totalizar 1.483 minutos sobre el verde. En su casillero, cinco goles. Alguno de ellos muy importante para conseguir el objetivo. Para muestra, el que dio a los blanquiazules la victoria ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla en una de las últimas jornadas del campeonato. Fue un gol que acercaba mucho un ascenso que se consumaría un par de semanas después.

Bouldini, durante su primer partido con el Granada, frente al Mirandés Granada CF

Por su parte, las cifras de Bouldini en el Granada son mucho más discretas. Participó en un total de catorce partidos, pero tan solo fue titular en dos de ellos. Así, estuvo sobre el césped un total de 261 minutos, en los que no llegó a estrenarse como goleador. Eso sí, cabe mencionar que las lesiones le lastraron durante buena parte del curso. Ya en octubre sufrió un esguince de tobillo que le mantuvo varias semanas en el dique seco, y lo cierto es que nunca acabó de adquirir ritmo real de competición a partir de ahí.

De hecho, aquella lesión de Bouldini pareció mucho más grave en el momento en el que se produjo. Incluso, las primeras sensaciones hacían temer que pudiese sufrir una fractura, lo cuál hubiese prolongado aún más su ausencia sobre los terrenos de juego. Aún así, esa lesión le lastró durante buena parte del curso.

Al tratarse de jugadores cedidos, tanto Bouldini como Stoichkov están a punto de poner punto y final a su trayectoria en Granada y Dépor, respectivamente, para regresar a sus clubes de origen. El 30 de junio finaliza oficialmente la temporada, y con ella, también concluirá el periodo de préstamo. Ambos volverán a hacer el mismo viaje que a finales del pasado verano, pero esta vez para regresar a su punto de partida.

Por lo tanto, Bouldini volverá a ser uno más de la plantilla deportivista a partir del 1 de julio. Su continuidad en la plantilla dependerá de la decisión que tome Antonio Hidalgo, aunque a priori parte con pocas opciones de permanecer en el plantel herculino. Hay que tener en cuenta que se trata de un futbolista que ya había generado dudas para el proyecto de Segunda División y acabó saliendo en verano. por lo que su presencia con el equipo en Primera División no parece en absoluto garantizada.

En todo caso, lo cierto es que Boudini tiene dos años más de contrato con el Dépor, ya que su vinculación acaba en 2028. En el caso de que finalmente sea uno de los descartes de Antonio Hidalgo, el club tendrá que buscar una salida para el ariete marroquí o negociar con él su marcha del club.

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En el caso de Stoichkov, su futuro también pasará por la decisión del club propietario de sus derechos federativos, que es el Granada. Eso sí, a diferencia de Bouldini, el delantero sí que ha aprovechado su cesión, en el sentido de que ha disfrutado de un número razonable de minutos y ha marcado goles. Además, lo ha hecho en el contexto de un equipo que fue uno de los grandes de la categoría, consiguiendo el ascenso con una jornada de antelación antes del final de la temporada y con opciones todavía de llevarse el título de campeón del torneo. De hecho, es el único que tiene opciones de serlo además del Racing de Santander, actual líder de la competición.

Además, el Granada, a diferencia del Dépor, permanecerá en Segunda División, ya que acabará la temporada en la parte media de la tabla clasificatoria. Eso hace que, tal vez, el club nazarí sí que valore la posibilidad de que Stoichkov sea uno de sus delanteros el próximo curso, una vez concluida su cesión en el Deportivo. A Stoichkov le queda un año más de contrato en Granada, hasta junio del año 2027.