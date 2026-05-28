Cristian Herrera, el primer jugador del Dépor en despedirse tras el ascenso

Cristian Herrera, con el balón, durante el partido contra el Mallorca en Copa Carlota Blanco

A lo largo de los próximas días, habrá movimientos en la plantilla del Deportivo. De hecho, en el capítulo de salidas, son varios los jugadores que no seguirán en el próximo curso. Y el primero en despedirse ha sido Cristian Herrera. El canario acaba contrato el 30 de junio, y dejará la disciplina blanquiazul tras dos temporadas.

El canto del cisne de Cristian Herrera con el Deportivo Más información

La pasada campaña renovó por una temporada más al cumplir los objetivos fijados en su contrato, pero ahora le toca poner fin a su etapa como blanquiazul. En su primer año en el Dépor, participó en veinte partidos, con un total de 589 minutos, y marcó dos goles en Liga.

En la temporada actual, su protagonismo fue menor, al menos en el campeonato liguero. Solo disputó 125 minutos repartidos en catorce partidos, y en ninguno de ellos fue titular. En Copa del Rey tuvo más protagonismo, Fue titular en cuatro partidos, disputó 306 minutos y anotó tres goles.

El atacante se despidió del Dépor con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"¡El Depor es de primera!

Igual que todas y cada una de las personas que forman parte de esta institución.

Para mí ha sido un honor y un privilegio poder vestir y defender esta camiseta, y no ha habido mejor forma de terminar.

Gracias a todas y cada una de las personas que dirigen este club, al cuerpo técnico, cuerpo médico, psicólogo, utilleros, cocineros, mantenimiento, comunicación, seguridad, conductor y por supuesto, gracias a todos y cada uno de mis compañeros.

Unión, esfuerzo y pasión son las palabras que nos definen como equipo y lo que nos ha llevado a conseguir este objetivo tan grande.

Por último, quiero dar las gracias a todos los Deportivistas que creyeron realmente en todos nosotros sin excepción. Sois el alma de este escudo.

El objetivo era hacer historia, ahora empieza una nueva era para este club.

¡Forza Depor!", escribió Cristian Herrera en sus redes sociales.