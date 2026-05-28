Conseguir asiento en Riazor cada vez es más difícil: ¿Qué hay que hacer para ser socio y abonado del Dépor?

Afición del Dépor en Riazor ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Adquirir una entrada para los partidos del Dépor en Riazor en estas últimas jornadas se está convirtiendo en una odisea, debido a la gran demanda de los aficionados y a la poca oferta disponible para cada encuentro. Para el duelo de este domingo ante Las Palmas (18.30 horas) ya hay 'sold out' desde el martes, y algo similar sucedió ya en el choque ante el Leganés, así como en citas anteriores. Esto provoca que numerosos aficionados se planteen hacerse abonados de cara a la próxima temporada, para así tener un asiento asignado y garantizado en el próximo curso en Primera División. Pero lo cierto es que eso tampoco es sencillo actualmente.

El aforo de Riazor es de poco más de 32.000 espectadores y la cifra de socios se sitúa en torno a los 30.000. En la actualidad, no hay asientos disponibles para que puedan incorporarse nuevos abonados. Todo dependerá de las bajas que se produzcan entre los que actualmente tienen butaca. De hecho, existe una lista de espera de casi cuatro mil personas que ahora mismo no son socias ni abonadas del club. Y eso no es todo: por delante de ellos a la hora de cubrir las hipotéticas vacantes de abonados están los que actualmente tienen el carnet de 'Socio Amigo'.

Se trata de un carné sin asiento asignado que permite acumular antigüedad como socio y que en su momento se concibió, sobre todo, para deportivistas que no residen en A Coruña, o que por diferentes motivos no pueden acudir con regularidad al estadio. Antaño permitía asistir cada temporada, según disponibilidad de entradas, a un partido a elegir por el socio durante el campeonato. Ahora da derecho a obtener descuentos en la compra de entradas en algunos partidos y a algo que para muchos es más importante: tener preferencia para acceder a un asiento si hay bajas de abonados actuales.

Lista de espera cerrada

Actualmente, la lista de espera está cerrada. Una persona que no sea socia ni abonada no puede apuntarse a ella, ya que desde el club se considera que la cifra de inscritos ya es muy superior a la cantidad de bajas de socios que puedan producirse. Desde la Oficina de Atención al Deportivista apuntan que, en principio, no está previsto que se reabra este verano de cara a la temporada 2026-27.

Por lo tanto, alguien que haya tomado ahora la decisión de abonarse al Dépor solo tiene una opción: hacerse socio amigo cuando se abra la campaña de abonados para el próximo curso, algo que sucederá en las próximas semanas, y esperar. Como referencia, el precio del carnet de socio amigo fue esta temporada de cincuenta euros. Eso no garantiza, ni mucho menos, que vayan a conseguir asiento, pero se abre esa posibilidad si hay bajas entre los actuales abonados.

Solo en el caso de que los actuales socios amigo no cubriesen las bajas, se empezaría a llamar por orden de antigüedad a las personas apuntadas en la lista de espera. En cualquier caso, todo va a depender de los actuales abonados. Si renuevan en masa, algo que parece bastante probable, será complicado que el curso que viene pueda haber muchas caras nuevas en las gradas del estadio de Riazor.