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Deportivo

Lucas Pérez, con el Dépor en la cabeza tras salvar al Cádiz: "Me vais a permitir una cosa..."

"La ciudad se merece estar en Primera", afirmó sobre A Coruña tras celebrar la permanencia de los gaditanos

Omar Bello
Omar Bello
25/05/2026 12:28
Lucas Pérez celebra su gol ante el Leganés con sus compañeros
Lucas Pérez celebra su gol ante el Leganés con sus compañeros
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Después de anotar un gol decisivo para la salvación del Cádiz, que se impuso 3-0 al Leganés ayer domingo, Lucas Pérez compareció feliz en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla. La primera pregunta era obligada y tenía que ver con la permanencia de los gaditanos, pero el delantero coruñés decidió saltarse el guion: "Me vais a permitir una cosa. Yo hoy estoy muy contento por el Cádiz, pero también por mi Dépor", espetó el de Monelos, que ya era conocedor de que el equipo coruñés había logrado el ascenso al vencer en Pucela.

"Quiero dar la enhorabuena a La Coruña. El Dépor se merece estar en Primera", añadió el herculino, que en su día había anotado el gol decisivo para ascender a Segunda desde la tarcera categoría del fútbol español ante el filial del Barcelona en Riazor. "Quiero pensar que mi granito de arena ha servido para algo", afirmó.

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Después de estar meses sin equipo tras su salida del PSV Eindhoven, en donde casi no jugó a causa de una tuberculosis, Lucas encontró acomodo a final de curso en el Cádiz y, como casi siempre en su carrera, acabó siendo decisivo. "No fue un año fácil después de la enfermedad y los meses sin jugar", reconoció ayer después de celebrar la permanencia del Cádiz. En equipo andaluz coincide de nuevo con con Imanol Idiákez, que ahora dirige a los gaditanos pero que en su día fue el entrenador del Dépor en el año del anterior ascenso de los coruñeses. 

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