Chorreo de emociones en los templos deportivistas

Ante la ausencia de pantallas gigantes, la afición deportivista abarrotó los bares de toda la ciudad de A Coruña para seguir el partido en directo Dani Patiño

Poco podrían imaginar Tebas y la Liga que su negativa a la proyección masiva en la Fan Zone de Riazor iba a hacerle un favor a la larga a A Coruña, su economía y el guion de una jornada inolvidable. Fue fútbol del de antes, del de domingo a media tarde en un bar, de abrazar al amigo. Y también de llorar. Esta vez, por fin, de emoción. Resulta imposible calcular el volumen de negocio, de litros de emoción y de sed de ascenso que se despacharon, pero es para reflexionar sobre el modelo social del fútbol y cómo cuidarse.

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La cercanía de la Fan Zone, ese Cuatro Caminos del siglo XXI, le dio a la zona de Riazor y sus bares la que posiblemente sea la jornada más importante de su historia reciente. Una vez finalizó el concierto de Ortiga, pasadas las 16.30, encontrar un lugar para acomodarse en Manuel Murguía fue una mezcla de utopía, ingenio y optimismo. El Rompeolas colgó el sold out con el turno de comidas a las 13.00 horas. La sobremesa fue de las que hacen época, y la merienda-cena fue más merienda de las que crean resaca. El Acople, bar de fieles, descorchó el ciclo de la nueva propiedad con otro abarrote. La Creedence, cuyo eslogan es “podemos ayudarte a salir del deporte”, no es que se quedase pequeña, es que se juntaron los elementos: en su terraza no golpeaba el sol, y montó una televisión exterior que tuvo problemas de conexión al inicio. El primer gol, de hecho, se cantó de oídas y en los móviles de la rezagada emisión de Smartphone. Cuando empezó a correr el rumor del gol de lo que pasaba en El Molinón, todo se convirtió en una cuenta atrás de la cuenta atrás que empezó en 2018. Eso sí, con la lluvia empezó el sueño de una tormenta de verano.

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Lo de La Cervecería de La Estrella no le fue a la zaga, pero tuvo un buen puñado de rezagados que se quedaron fuera. A velas vir. Como Zorrilla y los que se quedaron sin entrada, pero mucho más cerca de Cuatro Caminos, que es precisamente donde pusieron el objetivo quienes optaron por el Caffeto para reservar. En la calle Posse más de 150 personas habían reservado con una semana de antelación, nada más remontar el Las Palmas en Almería.

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El centro, por su parte, vio como el Showroom, Marty o Sport Café, este último sin reserva previa, rebosaban hasta decir basta. O eso debió pedir alguno de los camareros. Por cierto, quienes tuvieron que trabajar para hacer felices a los demás se merecen un monumento aparte, ya que muchos de ellos sacrificaron su día libre o sus horas de descanso habituales.

También más de un centenar de personas abarrotaron Delírium, en el Paseo de los Puentes. A medida que caían los minutos, la duda empezó a surgir: “¿Cuatro Caminos o Riazor?” La bendita duda que una masa social llevaba años esperando y mereciendo.

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Son virales e históricos los vídeos de la ciudad de Nápoles o de Buenos Aires al término de los partidos que dejaron un Scudetto o una Copa del Mundo. Y eso también se dio en A Coruña a las 20.27 horas. Fue exactamente a las , cuando a todos los nos vieron volver. Lo de después, es ya historia de una redención, con Nsongo, el Stojadinovic de la modernidad.

Ahora toca contar cajas, y que los que tuvieron que sufrir y disfrutar puedan también sonreír.