Benassi: “Estamos en Primera y vamos a seguir creciendo”

Benassi abraza a Yeremay en la celebración Quintana

El consejero delegado del Deportivo, Massimo Benassi, un hombre feliz después del encuentro disputado ayer por el Deportivo en el estadio José Zorrilla, que significó el ascenso blanquiazul. “Muy pocos clubes han logrado esto en tan poco tiempo como lo hemos logrado nosotros. Enhorabuena al míster y a los jugadores. Esto es una locura. Se sufre mucho y ahora toca disfrutar”, aseguró, visiblemente feliz.

Con el ascenso conseguido, ahora toca planificar el próximo curso en Primera. “Siempre miramos al futuro. Cuando ascendimos a Segunda dijimos que empezaba otra historia, y ahora estamos ya en Primera y vamos a seguir trabajando con ilusión”, afirmó. “Queremos crecer y vamos a hacerlo. El año que viene hay que hacer los 45 puntos lo antes posible y luego ya veremos. Ahora es momento para disfrutar”, añadió.

Además, valoró el papel desempeñado por Juan Carlos Escotet. “El presi ha disfrutado mucho con este partido. Si el club está ahora en esta situación es gracias a él y a su familia”, admitió.

Sobre el futuro de Antonio Hidalgo, Benassi despejó cualquier duda que pudiese existir sobre su continuidad. “Es increíble lo que ha hecho. Los jugadores han crecido mucho con él. La confianza en él, en su cuerpo técnico y en los jugadores ha sido tremenda, y por eso estamos aquí. Nunca hemos tenido dudas con él”, afirmó. Así, dejó claro que aunque hubo momentos complicados, siempre se confió en Hidalgo desde el club.

Fernando Soriano, feliz

Por su parte, otro de los hombres que respiró tranquilo con la consecución del objetivo del ascenso era Fernando Soriano, al que le tocará durante las próximas semanas planificar el próximo curso ya en la máxima categoría del fútbol español. Aún así, aseguró que el momento actual invita más a disfrutar de lo ya conseguido que de pensar en el futuro. “Ahora no pienso en la temporada que viene. Es momento de celebrar con esta increíble afición, que nos ha apoyado en todo momento para conseguir nuestro objetivo. También estuvieron en los momentos más complicados de la campaña”, afirmó.

Soriano aterrizó en A Coruña en 2023, y de su mano llegaba al club en el mismo verano Imanol Idiákez. Desde entonces, han pasado tres campañas en las que el Deportivo consiguió un ascenso a Segunda División, se mantuvo con holgura en el curso pasado y ahora completa el camino hasta la máxima categoría. Pero Soriano admite que ha sido una empresa complicada que ahora tiene un final feliz.

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“En todo el camino, ha habido momentos de sufrimiento. La familia también padece mucho, por eso ahora me acuerdo de ellos”, aseguró al rememorar el transcurso de las últimas tres temporadas en su actual cargo en el club herculino.

Además de los jugadores, se acordó de otras piezas importantes en la consecución del objetivo. “Hay que pensar también en el staff y los trabajadores de los diferentes departamentos del club. El día a día es bonito y eso es en lo que más pienso ahora”, afirmó, y no quiso hablar ni de fichajes ni de la continuidad de hombres como Yeremay.

Para finalizar, dejó claro algo que ha comprobado en el Dépor. “Como director deportivo se sufre mucho más que durante la etapa de jugador”, concluyó.