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Deportivo

Hidalgo: "El partido se me ha hecho larguísimo, pero lo veíamos cada vez más cerca"

"Sabemos el tiempo que llevaba la ciudad esperando esto", aseguró el técnico

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
24/05/2026 21:48
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El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, se mostró feliz en sala de prensa tras el encuentro. "Es un momento de mucha felicidad, con mucho trabajo detrás. Me pone muy contento por la gente. La ciudad se ha volcado. Me acuerdo de mi madre, de mi hermano y de mi abuela, que non ha podido venir. Aunque el resto de mi familia y mis hijos están aquí", aseguró el entrenador, que fue interrumpido por los jugadores para celebrar el ascenso durante su comparecencia.

"He tenido la suerte de vivir otros momentos felices en Tenerife y Málaga y se parecen, pero como jugador lo vives distinto. Ha sido un año largo y poco a poco he ido viendo lo que demandaba el club y la ciudad", rememoró.

Sobre el encuentro, admite que estaba deseando que acabase. "El partido se me ha hecho larguísimo. Al ponerte por delante lo ves cada vez más cerca, otros resultados también nos favorecían. La ciudad está muy contenta y sabemos el tiempo que llevaban esperando esto", admitió.

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"Hemos sido muy regulares todo el año. Hemos tenido muchos picos pero hemos llegado muy bien al final. Sabíamos que esto era un proceso largo. Durante la temporada hay momentos en los que hay que tomar decisiones, pero al final todo salió bien", analizó.

"Estoy muy contento por toda la gente. Han sido meses duros pero también bonitos. Cuando iba paseando por Coruña, iba notando su apoyo", añadió.

"El año que viene ya vendrá. Ahora, que nos espere la gente en Coruña que un rato estaremos por allí para celebrar", finalizó. 

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