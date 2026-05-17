Carles Manso: "La afición del Dépor es increíble; se aferraba a cualquier detalle para apretar"

Altimira cabecea ante Martí Vilà durante el encuentro entre Deportivo y Andorra Quintana

El entrenador del Andorra, Carles Manso, compareció en rueda de prensa tras la derrota de su equipo en Riazor. "Nos queda un sabor amargo. Hicimos una de las mejores primeras parte de la temporada. Los dos delanteros del Dépor nos quería coger a la contra pero lo controlamos y demostramos una gran personalidad", analizó, reconoció que en la segunda parte les costó más "interpretar" el partido y que sus jugadores estuvieron "precipitados".

En todo caso, felicitó al Dépor: "Su afición estuvo increíble. Fueron el jugador número doce. Es un club y una afición para estar orgullosos. La reacción del Dépor muy buena y no supimos reaccionar en este ambiente. La gente se aferraba a cualquier detalle para apretar y empujar al equipo", aseguró. "Meter 30.000 personas en un estadio histórico como este es algo que da gusto", añadió.

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De cara al futuro, admitió que esperan acabar la temporada "lo mejor posible", aunque ya no haya nada decisivo en juego para el Andorra en los dos encuentros que restan.