Antonio Hidalgo: "Se puede sufrir de manera bonita, y estamos en ello"

Imagen de Antonio Hidalgo bajando del bus en el recibimiento al Deportivo para el encuentro con el Andorra QUINTANA

Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio de Riazor tras la importante victoria blanquiazul ante el Andorra. "Se encontraron con el gol sin tener ocasiones demasiados claras. Recogimos la presión y estuvimos más cómodos en la segunda parte. Tuvimos ocasiones para haber empatado antes. Ahora toca descansar y pensar en el siguiente", explicó.

En su análisis, el entrenador del Dépor reconoció que el encuentro de la primera vuelta, en el que los blanquiazules cayeron derrotados, le sirvió a la hora de afrontar este partido para evitar repetir los mismos errores. "Sabíamos el partido que teníamos que hacer. La ida nos enseñó que yendo tan alto nos podían generar muchísimo, sobre todo al espacio, y más por el pico de forma en el que venían. La sensación era que nos estaba costando igualar y luego ellos se han encontrado con ese gol. Hemos cambiado un poco la presión, hemos recogido un poco a Bil y hemos hecho saltar un poco más a Luismi y, a partir de ahí, sí hemos podido igualar un poco más porque eso nos ha dado más presencia", analizó.

"Nos vamos a tomar el partido de Valladolid como un choque ante un rival que va a apretar. Sabemos que se puede conseguir ya el objetivo, y vamos a pasar una semana tranquilos y preparando el encuentro", dijo en relación al decisivo choque de la próxima jornada, que supondrá el ascenso en caso de victoria.

"En la primera parte ellos estaban por delante pero tuvimos dos ocasiones clarísimas. Les quise trasmitir eso a los jugadores en el descanso, que lo teníamos cerca", admitió. "El equipo físicamente acabó bien. Lo de Mario no es nada grave y lo de Riki fue un giro en la rodilla, pero nada más", dijo en tono tranquilizador sobre los juugadores que acabaron tocados.

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"Tenemos que seguir gestionando la situación. Hay que sufrir hasta el final. Se puede sufrir de manera bonita y estamos en ello. Sufrir no siempre tiene que ser algo negativo", afirmó de cara a como afrontar los próximos días.

En su última respuesta, el entrenador, visiblemente sonriente, pidió el apoyo de la afición en Valladolid. "Sabemos que siempre están ahí. Tenemos un poderío muy grande con nuestra afición", señaló sobre el desplazamiento masivo previsto para el próximo encuentro.