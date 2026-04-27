El Deportivo se pronuncia ante las polémicas y denuncia "dinámicas externas que condicionan al entorno arbitral"

El árbitro Andrés Fuentes obserba una acciçon de Luismi en el Burgos-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo ha hecho pública su postura sobre las últimas polémicas arbitrales a través de la que reafirma su respeto institucional a la labor de ese estamento, pero clama también por la defensa de la equidad competitiva. El club apunta su postura a través de la newsletter que remite a los medios de comunicación en la que asume que el colectivo arbitral desempeña una función estructural en la competición. Desde esa convicción -señala el Deportivo- se ha mantenido "una línea de actuación prudente y responsable, evitando de manera sistemática la valoración pública de decisiones arbitrales, incluso en escenarios de máxima exigencia competitiva". El Deportivo asegura que se trata de una decisión "consciente" y que está orientada "a proteger la estabilidad de la competición y a preservar un entorno de respeto".

Pero el club expresa al mismo tiempo su preocupación por la reiteración de lo que califica como "decisiones arbitrales de alto impacto y la aplicación de criterios no homogéneos en acciones de naturaleza similar". "Desde una aproximación constructiva y rigurosa, entendemos que es necesario avanzar en mecanismos que refuercen la coherencia en la toma de decisiones y aporten mayor certidumbre al desarrollo competitivo", sostiene el Deportivo en la publicación.

Según la entidad blanquiazul resulta evidente la aparición de "dinámicas externas". Y apuntan que lo que se trata es de "condicionar el entorno arbitral mediante la exposición pública y la generación de relatos interesados". El club no cita a nadie, pero es evidente que desde Almería o Racing de Santander se critican las actuaciones arbitrales casi desde el inicio de la temporada.

El Deportivo cree que ese tipo de comportamientos, "cada vez más frecuentes", introducen elementos de presión que distorsionan el marco competitivo y afectan al normal desarrollo de la competición. "Reafirmamos el compromiso con un modelo de gestión basado en la responsabilidad institucional, el respeto y la defensa de una competición justa, transparente y ajena a cualquier intento de injerencia externa", concluye el club en su comunicación.