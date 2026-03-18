Marisa: "Demostramos que podemos competir ante cualquier equipo"

Marisa en la sala de prensa de Abegondo Patricia G. Fraga

Marisa García analizó el momento que atraviesa el Deportivo. Después de la buena imagen mostrada ante el Barcelona, la delantera desvela que la plantilla está con buenas sensaciones para afrontar el próximo duelo. No será hasta el lunes cuando el conjunto coruñés se mida al Granada, un día atípico para disputar la jornada, pero que vendrá bien para recuperarse tras un "esfuerzo físico grande".

0-2 contra el Barcelona. "Tuvimos un partido muy bueno, muy completo. El plan de partido salió muy bien. Aguantamos bien, sobre todo la primera parte, luego sí que es verdad que físicamente estábamos más cansadas, pero nos impulsaron esas buenas sensaciones para seguir y para seguir con la buena racha que llevamos".

Sensaciones positivas contra Madrid y Barça. "Vernos con esas sensaciones tan positivas con equipos tan grandes nos impulsa para ver que podemos competir a cualquier rival. A nosotras al final nos vale mucho, aprendemos a esperar en bloque medio contra rivales que con balón tienen más calidad y creo que estamos preparadas para competir ante cualquier rival".

La contención al Barcelona, un reto al alcance de solo unos pocos Más información

Partido en lunes. "Por la parte física nos va a venir bien porque contra el Barça fue un esfuerzo muy grande de todas. Pasamos mucho tiempo sin balón y el esfuerzo físico es grande. En ese sentido nos va a venir bien para tener más días para preparar el partido contra el Granada".

Granada. "Viene en una dinámica muy buena, pero tenemos las claves para hacerles daño. Es un partido especial, también por la entrenadora, y el equipo lo afronta con muchas ganas y mucha ilusión para llevarnos los tres puntos".

La clave para llevarse los tres puntos. "Lo que venimos haciendo, tener balón, calma, no perder esa fuerza que tenemos en las transiciones y, sin balón, seguir siendo fuertes, mantener la portería a cero e intentar llevarnos los tres puntos".

Objetivo hasta final de temporada. "Queremos quedar lo más arriba posible. Después del parón de Navidad hemos tenido muy buenas sensaciones y resultados, fuera de casa también, que es algo que nos venía costando más. Quedar lo más arriba posible es el objetivo para el equipo".

Situación personal. "Estoy muy bien, muy cómoda. Tenía ganas de volver, ya llevábamos tiempo sin tener parón nosotras. Muy feliz por volver, con sensaciones individuales muy buenas. Venía de lesión y necesitaba más ese ritmo. Muy feliz".

Las jugadoras del Dépor también brillan con sus respectivas selecciones Más información

Asistencia en Riazor ante el Barcelona. "Para nosotras es muy importante que la gente venga a animarnos, para todas fue una motivación extra ver que la grada estaba tan llena. Al final demostramos que podemos competir ante cualquier equipo, que jugamos bien, hacemos buen fútbol y creo que eso ayudó a la gente para poder venir más veces".