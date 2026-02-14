Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportivo

El Deportivo mantiene su plan de viaje a Castellón pese a la alerta roja por el viento

La expedición blanquiazul partirá desde A Coruña en vuelo directo a primera hora de la tarde

Jorge Lema
Jorge Lema
14/02/2026 13:54
Antonio Hidalgo e Ignasi Salafranca:
Antonio Hidalgo e Ignasi Salafranca:
Patricia G. Fraga
No hay cambios, al menos de momento, en el plan de viaje del Deportivo a Castellón. La expedición blanquiazul ha estado muy pendiente de la evolución meteorológica en la localidad mediterránea, donde hay activada alerta roja por vientos huracanados, pero en principio seguirá la hoja de ruta marcada desde un principio para este sábado a primera hora de la tarde.

Un aficionado del Dépor junto a Patiño el día del aplazamiento del Dépor-Tenerife del curso pasado

El Dépor pregunta a LaLiga ante el anuncio de alerta roja en Castellón

Antonio Hidalgo y la plantilla deportivista completaron por la mañana la última sesión antes de viajar a Castalia. El técnico adelantó el inicio para terminar pronto y tener tiempo para preparar el desplazamiento, previsto para primera hora de la tarde. El equipo partirá desde el aeropuerto de A Coruña en vuelo directo y espera poder aterrizar en Castellón, siempre pendiente de recibir la autorización cuando lleguen a destino, donde tampoco se descarta que pueda ser necesario desviarse para tomar tierra en otro destino cercano.

Con todo

Se complete como se complete el viaje, lo que sí tiene claro el técnico blanquiazul es que puede contar para este partido con todos sus jugadores disponibles. Charlie Patiño y Stoichkov se han recuperado de sus molestias y estarán presentes en una convocatoria para la que Hidalgo tendrá que hacer un descarte.

No estarán presentes en la cita Nsongo Bil y Noé Carrillo, que ya bajaron de vuelta al Fabril para los últimos entrenamientos de la semana y este domingo jugarán con el filial para defender el liderato ante el Marino de Luanco.

