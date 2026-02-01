Luismi, Mella y Escudero, el trío de zurdos que cambió el viento en León

Luismi Cruz, tratando de combinar con un compañero Fernando Fernández

León acogió al deportivismo con una fría tarde que acabó en caluroso subidón por el penalti postrero transformado por Yeremay. Y aunque no fue hasta el añadido cuando el Deportivo asestó el golpe definitivo, el viento en el Reino había empezado a cambiar mucho antes. Concretamente, en el minuto 56, cuando Antonio Hidalgo dio entrada en el partido a David Mella.

El movimiento no fue de hombre por hombre, sino que con la retirada de Stoichkov se desbloqueó una segunda jugada: Luismi Cruz, enclaustrado en la banda, pasó a jugar por dentro. Con él en el carril central, el Dépor empezó a fluir. Con el canterano por fuera, comenzó a amenazar. Y con la entrada de Sergio Escudero, ya en los últimos minutos, adquirió la precisión necesaria para acabar encontrando el premio. Tres zurdos para voltear el insípido guion.

Y es que hasta el momento del primer cambio, el conjunto herculino había sido un ‘quiero y no puedo’. Sí, pero no. Incómodo ante la presión alta de la Cultural en los reinicios y sin capacidad para encontrar demasiados resquicios una vez progresaba y el rival esperaba pertrechado en su área. También incapaz de recuperar y transitar, pues las distancias de sus propias piezas eran más evidentes que el plan vertical de la Cultu, que tenía bien aprendida la lección: sacar el balón de zona comprometida y acelerar. No tuvo veneno, pero sí logró poner a correr hacia atrás al Deportivo casi de manera constante.

Entonces llegó el movimiento de Hidalgo desde el banco. La acción fue ganadora, aunque el fútbol amenazó con volver a negarle los méritos a un Deportivo que se empeñó en demostrar a todos que de pegada no anda, ni mucho menos, sobrado. Sí, es el tercer máximo goleador de la competición. Pero porque arriba tiene más calidad que contundencia, una condición que solo asoma en ocasiones y que parece haberle abandonado en el último tramo de competición.

Aunque para ser contundente, primero hay que rematar. Apenas lo hizo el conjunto coruñés en una primera mitad en la que su única ocasión relativamente clara llegó por la derecha, el carril fuerte del equipo en León. El equipo encontró a Alti en amplitud y el catalán, con tiempo y espacio, dibujó un centro al área que Mulattieri se empeñó en hacer parecer menos bueno de lo que era. Es cierto que el balón botó justo antes de llegar a la posición del ariete, pero no lo es menos que las dudas a la hora de cómo atacarlo y las ya innatas dificultades en el remate del italiano afearon una oportunidad que, por supuesto, se fue al limbo.

El Deportivo no producía lo suficiente e Hidalgo agitó la coctelera. Dentro Mella, fuera un desaparecido Stoichkov. No es que el futbolista cedido por el Granada no estuviese fino con el esférico ni encontrase posiciones de remate, es que ni siquiera fue capaz de moverse entre líneas como acostumbra y, al menos, aportar esos intangibles en cuanto a posicionamiento para desbloquear situaciones ofensivas. Fue un fantasma.

A volumen

Y es que fue modificar el frente de ataque y comenzar la ofensiva final. Quedaba más de media hora y las ocasiones empezaron a caer de manera casi constante. No fue casualidad que la primera llegase nada más entrar el santiagués. Bullicioso en el carril diestro, se fabricó hueco prácticamente en su primera intervención para ponerle el balón a Quagliata en la cabeza. A falta de certezas en el remate, el lateral italiano se está asomando cada vez con más asiduidad al área, aunque no encontró portería.

Era el minuto 57 y el Deportivo concretaba su octavo remate del partido. Luego llegarían otros ocho más con los que el permitió que el Deportivo acabase el partido produciendo hasta 16. El 56,25% de esos disparos llegó a partir de la primera sustitución. Y eso sin contar los dos palos en centros de Luismi Cruz y del propio Mella que se envenenaron.

El envío de Luismi llegó procedente del carril zurdo, aunque por aquel entonces todavía no había llegado su momento para ser libre por todo el horioznte ofensivo. Ya con el del Puerto por dentro, Soriano comenzó a encontrar un socio cada vez que miraba hacia delante, tal y como sucedió en el contragolpe que acabó en la doble ocasión de Yeremay y el propio Mario, con el madrileño robando y apoyándose en el artista de la coleta para que este filtrase el balón al canario que estampó el esférico en la mano izquierda de Badía.

Fue una bendición contar con el canterano del Sevilla como enganche también para un incómodo José Ángel Jurado, aunque el pivote que pronto fue relevado también por Patiño y a la vez que Bil Nsongo, en una segunda ventana de cambios que quizá fue la menos productiva.

Porque con los relevos definitivos en los laterales, el Dépor adquirió el empuje final. Pudo anotar Ximo en una de sus características rupturas desde su segunda línea. Lo hizo ‘Yere’, encargado de ejecutar la diablura de Mella tras un pase que elevó el pie izquierdo de Escudero a la categoría de culto. Era el día de los zurdos.