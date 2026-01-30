Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportivo

Inés Rey apunta al Deportivo: "Por ahora, no es muy favorable a la celebración del Mundial"

El líder de la oposición Miguel Lorenzo calificó de "decepcionante" la primera sesión de la Comisión Especial de seguimiento

Israel ZautúaXurxo Gómez
Israel Zautúa y Xurxo Gómez
30/01/2026 13:54
Una imagen de la Comisión Especial de seguimiento de cara al Mundial 2030
Una imagen de la Comisión Especial de seguimiento de cara al Mundial 2030
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La alcaldesa del Concello de A Coruña, Inés Rey, se manifestó en la mañana de este viernes tras la constitución de la Comisión Especial de seguimiento del Mundial 2030. La regidora calificó esta constitución, formalizada a partir de las peticiones de otros grupos municipales, como los "primeros pasos" y aseguró que su gobierno continuará "trabajando en la misma línea", aunque "no sin dificultades, conocidas por todos".

En este punto, y preguntada por la posibilidad de incluir en la Comisión al Deportivo o a otros agentes externos a las agrupaciones políticas municipales, aseguró que dicha decisión "se tratará en el seno de la Comisión". Sin embargo, aprovechó para cargar contra el club blanquiazul: "Lo que sabemos del Deportivo, por ahora, no es muy favorable a la celebración del Mundial".

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, calificó como “decepcionante” la primera sesión de la Comisión Especial, en la que participó como representante de su agrupación.

“Esperábamos algo de información del Gobierno municipal sobre las gestiones que han realizado a día de hoy”, pero la sesión se limitó a su constitución y a la delegación de la presidencia en el portavoz del Gobierno.

“Hay que poner en valor que el Gobierno se ha comprometido a enviarnos toda la documentación y expedientes relacionados con el Mundial, aunque además de las gestiones regladas, también esperamos que nos informen de todas las no regladas al respecto”, señaló el responsable del Grupo Popular.

sedemundial-21_14092139_17512260

La Comisión para el seguimiento del Mundial 2030 se constituye este viernes en María Pita

Más información

Lorenzo también apuntó que el Mundial 2030 “es un tema que preocupa mucho a los coruñeses y hay mucha expectación". "Pero nosotros no podemos informar ni aclarar nada porque nada se nos dicho o explicado en la comisión”, lamentó.

Por último, Lorenzo explicó que desea “que pronto se reúna de nuevo la Comisión, ya con todos los expedientes encima de la mesa" para que les "informen de todas las gestiones que han hecho a día de hoy porque los coruñeses demandan información y claridad”.

Mientras, el concejal del BNG y representante nacionalista en el órgano de seguimiento, David Soto, apuntó que "é unha boa noticia a constitución da Comisión en si e que o Goberno Local se comprometese nela a facilitar o acceso de todos os grupos á documentación sobre a candidatura". 

"Alén diso, fixemos a proposta, que foi aceptada, de que na comisión vaian comparecer todas as persoas que teñen a ver coa defensa da candidatura diante da FIFA", añadió.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Carles Marco, durante una rueda de prensa

Carles Marco: "Espero que podamos competir tan bien como lo estamos haciendo en los entrenamientos"
Chaly Novo
David Mella, en el duelo ante el Castellón en Castalia la pasada temporada

El Deportivo ya conoce el horario de su visita a Castalia
Esther Durán
Bahcmann, durante un calentamiento en Riazor

Daniel Bachmann ya es historia en el Deportivo
Armando Palleiro
Carlos Alcaraz

Un Alcaraz épico gana un partido dramático a Zverev y jugará su primera final en Australia
EFE