Inés Rey apunta al Deportivo: "Por ahora, no es muy favorable a la celebración del Mundial"

Una imagen de la Comisión Especial de seguimiento de cara al Mundial 2030

La alcaldesa del Concello de A Coruña, Inés Rey, se manifestó en la mañana de este viernes tras la constitución de la Comisión Especial de seguimiento del Mundial 2030. La regidora calificó esta constitución, formalizada a partir de las peticiones de otros grupos municipales, como los "primeros pasos" y aseguró que su gobierno continuará "trabajando en la misma línea", aunque "no sin dificultades, conocidas por todos".

En este punto, y preguntada por la posibilidad de incluir en la Comisión al Deportivo o a otros agentes externos a las agrupaciones políticas municipales, aseguró que dicha decisión "se tratará en el seno de la Comisión". Sin embargo, aprovechó para cargar contra el club blanquiazul: "Lo que sabemos del Deportivo, por ahora, no es muy favorable a la celebración del Mundial".

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, calificó como “decepcionante” la primera sesión de la Comisión Especial, en la que participó como representante de su agrupación.

“Esperábamos algo de información del Gobierno municipal sobre las gestiones que han realizado a día de hoy”, pero la sesión se limitó a su constitución y a la delegación de la presidencia en el portavoz del Gobierno.

“Hay que poner en valor que el Gobierno se ha comprometido a enviarnos toda la documentación y expedientes relacionados con el Mundial, aunque además de las gestiones regladas, también esperamos que nos informen de todas las no regladas al respecto”, señaló el responsable del Grupo Popular.

Lorenzo también apuntó que el Mundial 2030 “es un tema que preocupa mucho a los coruñeses y hay mucha expectación". "Pero nosotros no podemos informar ni aclarar nada porque nada se nos dicho o explicado en la comisión”, lamentó.

Por último, Lorenzo explicó que desea “que pronto se reúna de nuevo la Comisión, ya con todos los expedientes encima de la mesa" para que les "informen de todas las gestiones que han hecho a día de hoy porque los coruñeses demandan información y claridad”.

Mientras, el concejal del BNG y representante nacionalista en el órgano de seguimiento, David Soto, apuntó que "é unha boa noticia a constitución da Comisión en si e que o Goberno Local se comprometese nela a facilitar o acceso de todos os grupos á documentación sobre a candidatura".

"Alén diso, fixemos a proposta, que foi aceptada, de que na comisión vaian comparecer todas as persoas que teñen a ver coa defensa da candidatura diante da FIFA", añadió.