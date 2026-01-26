El Deportivo llega a León sin Eddahchouri y con cinco jugadores apercibidos en sus filas

Eddahchouri vio la quinta amarilla en el partido ante el Racing Germán Barreiros

El Deportivo no podrá contar con Zakaria Eddahchouri en el próximo compromiso liguero ante la Cultural Leonesa, este sábado a las 18.30 horas en el Reino de León. El delantero vio la quinta amarilla en el minuto 60 del encuentro frente al Racing y deberá cumplir sanción, abandonado de esta forma la larga lista de apercibidos que tiene el equipo coruñés en este momento.

La ausencia del neerlandés se suma a un escenario de dudas en la delantera para Antonio Hidalgo, que no termina de fiarse de ninguna de sus piezas de referencia. El atacante ha sido titular en diez de las 21 jornadas disputadas hasta el momento y acumula 928 minutos en Liga, con 8 goles y 3 asistencias en su casillero personal. A pesar de esto, no ve portería desde el pasado 29 de noviembre, y su falta de gol es parte del problema de eficacia que sufren los blanquiazules en este tramo de la temporada.

Su último tanto fue en la jornada 16 ante el Albacete en el Carlos Belmonte, cuando marcó el 0-2 en el minuto 89, apenas seis minutos después de saltar al terreno de juego. Antes de eso, vio puerta en el primer partido del curso, cuando el cuadro coruñés venció al Granada en Los Cármenes, firmó un hat-trick en 16 minutos frente al Mirandés, la jornada siguiente también contribuyó desde el banquillo con un gol en el 76 para sellar la goleada ante el Huesca y, justamente ante la Cultural Leonesa, hizo una de sus mejores actuaciones con la blanquiazul, con dos goles y una asistencia en el triunfo por 3-0 en Riazor.

De cara al choque en León, lo más normal sería que Antonio Hidalgo opte Samuele Mulattieri en la punta del ataque. De hecho, el italiano se reencontró con el gol en Almería y, debido al constante baile en la delantera, sembró la duda de quién sería el elegido para el exigente duelo ante el líder de la categoría. Finalmente, el técnico catalán volvió a apostar por Zaka. Pero la titularidad del ‘7’ no está tan clara, ya que en otras situaciones el elegido Stoichkov, a quien ya ha utilizado en ocasiones como referencia ofensiva.

Más remota es la opción del fabrilista Bil Nsongo para salir de inicio. El delantero ha participado en cinco encuentros con el primer equipo entre Liga y Copa, y el pasado fin de semana anotó el gol de la victoria para el Fabril ante el Sámano en Abegondo. Además, el filial deportivista afronta este domingo a las 16.45 horas una cita clave ante el Oviedo Vetusta, rival al que superaron en la clasificación para colocarse líderes tras la derrota del conjunto asturiano frente el Coruxo el pasado sábado.

Una larga lista de apercibidos

El Deportivo afronta el inicio de la segunda vuelta con una larga lista de apercibidos en sus filas: Yeremay, Quagliata, Diego Villares, Dani Barcia y Stoichkov, este último tras ver la cuarta amarilla en el encuentro ante el Racing, están a una cartulina de perderse el siguiente encuentro. En esta nómina figuraban también Miguel Loureiro y Arnau Comas, pero el cercedese ya cumplió ciclo frente a la UD Las Palmas y el central catalán volverá a estar disponible en León después de ver el duelo ante el Racing desde la grada.