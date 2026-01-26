ASÍ LO VIVIÓ RIAZOR | El temporal no pudo con un show de otra categoría

El mosaico de Riazor antes del Deportivo-Racing de Santander JAVIER ALBORES

El Dépor-Racing llegaba a Riazor cargado de planes, pero hubo uno con el que nadie contaba y que se coló de forma inesperada en la lluviosa mañana de domingo. Los protagonistas fueron los bomberos, quienes tuvieron que acudir al estadio porque la cubierta de la grada de Pabellón voló por los aires debido al temporal que azota este fin de semana A Coruña. Durante horas, estuvieron trabajando para asegurar la zona y retirar la parte que saltó por los aires y que fue a parar cerca del Palacio de los Deportes. Dicho techo había sido restaurado hace apenas siete años. A pesar de esto, y gracias a que el encuentro estaba fijado para las 21.00 horas, se pudo disputar con total normalidad y los aficionados blanquiazules vivieron de una noche de esas que desde el inicio de temporada está marcada en rojo en el calendario.

El Deportivo recibía al líder y desde el club se encargaron de vestir la cita de gala. Durante toda la semana se anunciaron las múltiples actividades previstas para la previa del duelo y finalmente fueron 24.401 espectadores los que acudieron a Riazor, desafiando la climatología adversa que marcó la jornada en la ciudad herculina. Como ya es habitual, un DJ fue el encargado de amenizar la espera antes del pitido inicial hasta que, al ritmo de Tinho, los jugadores de ambos equipos saltaron al terreno de juego acompañados de algunos de los socios de oro de la entidad blanquiazul.

El exconcursante y tercer clasificado de Operación Triunfo 2025, interpretó ‘Tempestades de sal’, mientras Riazor se teñía de blanco y azul gracias a un espectacular mosaico formado por miles de papeles repartidos por las gradas y decenas de niñas y niños que rodearon el verde ondeando banderas del Deportivo.

Riazor guardó un respetuoso minuto silencio en recuerdo de las víctimas de Adamuz y comenzó a rodar la pelota. Durante toda la primera parte, la afición deportivista se vio inmersa en una misión que a más de uno le pasará factura cuando se levanten mañana para ir a trabajar: silbar y protestar numerosas decisiones arbitrales con la que no estaban de acuerdo. El ambiente fue creciendo con el paso de los minutos, con un Riazor muy metido en el partido y exigiendo intensidad a los suyos, y dureza al colegiado para castigar las acciones del rival. No pudieron celebrar ningún tanto en la primera mitad, ni tampoco lamentar ningún balón al fondo de la portería defendida por Ferllo: 0-0 en el marcador y jugadores a vestuarios.

Tinho, exconcursante de Operación Triunfo, actuó en la previa del Deportivo-Racing JAVIER ALBORES

En el descanso, y pese a que estaba prevista una segunda actuación del 'extriunfito', fue Noa y su acordeón quien tomó el protagonismo, regalando un momento especial y diferente que fue despedido con aplausos por todos los presentes.

El juego se reanudó y los decibelios no dejaron de aumentar en un encuentro que se esperaba caliente desde mucho antes de que el techo azul abandonara la cubierta del feudo deportivista. La guerra de cánticos entre ambas aficiones fue constante y contribuyó a elevar todavía más la intensidad en el ambiente. Unos cantaban, los otros respondían, y así pasaban los minutos hasta que Peio Canales ayudó a que las voces de los suyos resaltaran por encima de las gargantas locales. El mediocentro desató la euforia de una grada visitante llena hasta la bandera cuando adelantó a los cántabros.

Un golpe duro para los deportivistas que hizo que pasaran del aliento incansable a la incredulidad en cuestión de segundos. Y que aumentó todavía más cuando, en los últimos segundos del duelo, Patiño falló un disparo y cañones de humo blanco salieron por detrás de la portería de Ezkieta. Una celebración planeada por el club para sorprender a los blanquiazules, aunque alguien apretó el botón cuando no tocaba. La grada empujó hasta el final en busca de la reacción del conjunto dirigido por Antonio Hidalgo, pero nunca llegó.

La Policía escoltó a los radicales del Racing El encuentro entre coruñeses y santanderinos se esperaba de alto voltaje dentro del campo y también en la grada. El encuentro fue declarado de alto riesgo ante la previsión de un importante desplazamiento de aficionados del Racing, entre los que también se esperaba a un grupo de ultras que estuvo bajo vigilancia policial de forma constante.

​

​Desde primera hora de la mañana, las fuerzas de seguridad escoltaron a los radicales para evitar enfrentamientos con ultras del Dépor, como el que estuvo a punto de producirse a mediodía en las inmediaciones de la Plaza de Pontevedra. La escena se repitió por la tarde, con la hinchada racinguista llegando a Riazor bajo fuertes medidas de seguridad y siendo escoltados hasta la zona visitante, donde empezaron a dejarse oír desde bien pronto. Durante el encuentro hubo cruce de cánticos, pero no hubo que lamentar ningún incidente en el estadio.