Deportivo

Los Bomberos de A Coruña trabajan para asegurar la cubierta de Riazor levantada por el temporal

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
25/01/2026 15:23
Los Bomberos de A Coruña trabajando en la parte de la cubierta de Riazor levantada por el viento
Los Bomberos de A Coruña trabajando en la parte de la cubierta de Riazor levantada por el viento
Los Bomberos de A Coruña trabajan este domingo para asegurar la parte de la cubierta del estadio de Riazor que se ha levantado debido a los fuertes vientos que soplan en la ciudad y que han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta amarilla.

Fue sobre las doce de la mañana cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de que parte de la cubierta de la grada de Pabellón había volado por los aires debido al temporal que azota desde hace varios días la ciudad de A Coruña.

Desperfectos por el temporal en Riazor 25 enero 2026-Parte de la cubierta afectada en el interior

La movida previa del Dépor-Racing: el viento se lleva parte de la cubierta de Riazor mientras la policía trata de controlar a los ultras

Los Bomberos se desplazaron hasta la zona para asegurar el techo del estadio, unos trabajos que continuaron durante las horas siguientes para garantizar que la cubierta estuviese en condiciones de cara al partido de esta noche (21.00) entre el Deportivo y el Racing de Santander.

Según informaron fuentes de los equipos de emergencia, los Bomberos están taladrando la primera plancha de cada lado y embridando la estructura con abrazaderas para fijarla y asegurar que no se produzcan incidencias. 

Porque, aunque está previsto que los vientos vayan amainando durante la tarde, como han explicado meteorólogos como Carlos Balseiro, la Aemet todavía mantendrá activada la alerta amarilla por rachas superiores a los 80 kilómetros por hora hasta la medianoche.

Viento plaza de Pontevedra 25 enero 2026

A Coruña vive entre la alerta roja en el mar y la amarilla por fuertes vientos y lluvias

Durante este mediodía, mientras continuaban los trabajos, no se esperaba que la celebración del partido entre el Deportivo y el Racing de Santander corriese peligro, aunque sí se valoraba que alguna parte de la grada de Pabellón tuviese que cerrarse para garantizar la seguridad del público. 

La que sí se anulaba era la actuación de la banda Grande Amore en los prolegómenos del partido, dentro de las actividades programadas por la plataforma Aquí tamén se fala por la campaña “o Dépor é da Coruña”. 

La zona afectada por el temporal fue restaurada hace apenas siete años por el Gobierno local encabezado por Xulio Ferreiro y la Marea Atlántica. Con una inversión de nueve millones de euros, el Ejecutivo aseguraba entonces que con la obra se solucionaban los problemas de seguridad que habían llegado a provocar la suspensión de un partido entre el Deportivo y el Betis en 2017 y a cerrar parte de la misma grada de Pabellón Superior en 2016 durante un partido entre el Deportivo y Las Palmas, por incidencias en la cubierta semejantes a la ocurrida este domingo. 

El viento levanta la cubierta de Riazor

La cubierta de los nueve millones de euros de Riazor que estuvo indemne apenas siete años

Santi Mendoza