Deportivo

El Deportivo ya conoce el horario de la visita del Albacete a Riazor

El conjunto manchego disputará el encuentro ante los blanquiazules justo después de medirse al Barcelona en Copa del Rey

Esther Durán
21/01/2026 12:34
Yeremay, durante el partido ante el Albacete la temporada 24-25 en Riazor
Yeremay, durante el partido ante el Albacete la temporada 24-25 en Riazor
Archivo DXT
El Deportivo ya conoce la fecha y el horario de la visita del Albacete a Riazor, partido correspondiente a la jornada 25 de Segunda División. Después del duelo de este domingo ante el Racing, y de acudir al Reino de León para medirse a la Cultural, el equipo blanquiazul afrontará el encuentro ante los manchegos, un partido cargado de intriga que se disputará el domingo 8 de febrero a las 16.15 horas.

Y es que en ese momento, ya se sabrá qué habrá pasado con el caso Riki Rodríguez. El mediocentro, que queda libre en junio y ya ha firmado con el club coruñés para las dos próximas temporadas, todavía no sabe si podrá llegar a A Coruña en este mercado o tendrá que esperar a verano para vestir la blanquiazul. No fue convocado en la pasada jornada ante el Cádiz y según fuentes consultadas por Dxt Campeón presiona para salir,  pero su fichaje puede no ser tan inminente debido a que el recambio que llegó al equipo blanquillo para sustituirle, Edward Cedeño, se lesionó de gravedad en el primer entrenamiento con su nuevo equipo.

El partido será retransmitido en directo a través de LaLiga Hypermotion TV, como es habitual, y por el canal Fútbol 2 de Orange.

Antes de su visita al estadio herculino, el Albacete, único equipo de Segunda División superviviente en la Copa del Rey, afrontará la eliminatoria ante el Barcelona en el Carlos Belmonte, que se disputará entre el martes 3 de febrero a las 21.00 horas. De esta forma, el equipo blanquillo tendrá que afrontar un duelo exigente antes de medirse al equipo dirigido por Antonio Hidalgo. En la primera vuelta, este enfrentamiento terminó con victoria blanquiazul por 0-2 con goles de Stoichkov y Eddahchouri. 

