ASÍ LO VIVIÓ LA AFICIÓN | Y por fin el deportivismo volvió a celebrar

Aficionados del Deportivo en el UD Almería Stadium Fernando Fernández

Y cinco jornadas después... la afición del Deportivo volvió a celebrar una victoria de su equipo. Los más de 150 deportivistas presentes en la grada visitante del UD Almería Stadium empujaron sin descanso a un equipo que saboreó de nuevo un triunfo y que no ganaba desde el pasado mes de noviembre. Y lo hizo a lo grande: con una remontada en el minuto 80 servida por Samuele Mulattieri.

"Me voy con la voz tocada, pero ha merecido la pena. El partido lo vivimos con mucha ilusión y mucha emoción, como siempre que viene el Dépor a jugar a Andalucía. Son partidos que tenemos marcados en el calendario para no fallar. El ambiente ha estado muy bien, la previa muy animada, vino mucha gente de A Coruña", explica Dani Ruiz, un aficionado residente en la comunidad andaluza.

El encuentro no empezó de cara para los coruñeses. A pesar de ser superiores desde el inicio, de llevar la iniciativa y de asomarse al área rival, el Dépor volvió a encontrarse con su viejo enemigo: la falta de acierto en los metros finales. Las ocasiones se sucedían, pero el balón no entraba y los seguidores desplazados se desesperaban en sus asientos del estadio almeriense. Y como tantas otras veces, el castigo llegó en forma de gol del Almería.

Leo Baptistao adelantó al cuadro local en el minuto 13 y volvió a helar a una afición que ya casi se está convirtiendo en inmune al frío después de tantas jarras que derramaron sobre ellos las últimas semanas. "El equipo me ha sorprendido muchísimo. Hemos salido muy bien, tuvimos los primeros quince minutos que hemos jugado francamente bien. Anulamos por completo al Almería y en una jugada aislada, prácticamente de la nada, se han puesto 1-0 y ya veíamos aparecer otra vez los fantasmas de siempre", afirma este seguidor, explicando la sensación que la gran mayoría de deportivistas sintieron en ese instante.

Un aficionado, en el UD Almería Stadium Fernando Fernández

Lejos de venirse abajo, los blanquiazules, tanto los que estaban sobre el césped como los que empujaban desde la grada, comenzaron a remar con el convencimiento de que, a diferencia de la mayoría de las últimas veces en Liga, en esta ocasión sí se merecían que las cosas salieran bien. Cada despeje, cada presión y cada intento era acompañado por los cánticos de una afición que no dejó de creer ni un solo minuto, incluso cuando el marcador era adverso. El Dépor mantuvo la calma, siguió dominando y acabó encontrando premio.

Yeremay fue el encargado de desatar la locura en el sector visitante con el gol del empate, pero al igual que al extremo canario, que rápidamente cogió el balón para sacar lo antes posible, la grada también sintió que querían más. Y la noche les tenía preparado un último regalo. "El equipo no se vino abajo, siguió perseverando y empujando y la segunda parte fuimos muy superiores. Yeremay volvió a ser el de siempre, y necesitamos que lo siga siendo", explica Dani.

Aficionados de la peña 'Al sur de Riazor' en la previa del partido Cedida

Ya en los minutos finales del duelo, y cuando parecía que el partido estaba encaminado a las tablas, porque los deportivistas hacía mucho que no sentían la satisfacción de ser a los que les salen las cosas al derecho en el último suspiro, Mulattieri apareció para culminar la remontada y hacer estallar definitivamente a la hinchada blanquiazul. Además, estaban celebrando por fin otro gol del italiano, lo que convertía la celebración en algo todavía más especial. El delantero puso fin a la sequía y selló una necesaria victoria que dio motivos al deportivismo para no dejar de creer. "Y por fin Mula... que se ha reencontrado con el gol. Es importante que estén enchufados porque es necesaria la participación de todos para conseguir lo que tanto anhelamos. El partido ha sido un subidón tremendo", termina.