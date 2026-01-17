Tres horas de quirófano y nueve meses de baja para el exdeportivista Guille Bueno

Guille Bueno, tras la operación Redes sociales

El ex del Deportivo Guille Bueno ha sido operado con éxito de una grave lesión en su rodilla izquierda que sufrió a principios de enero. El lateral, actualmente en las filas del Real Valladolid, tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla en el minuto 20 del encuentro ante el Racing de Santander, y unos días después se confirmaron las peores noticias: rotura completa del ligamento cruzado anterior, esguince de ligamento colateral interno y lesión meniscal.

El vigués fue intervenido este viernes en una compleja cirugía que, según informó la entidad blanquivioleta, duró más de tres horas y su plazo de recuperación no será inferior a nueve meses. Es decir, que no volverá a vestirse de corto hasta la próxima temporada. "La operación ha ido muy bien gracias a Dios y al cuerpo médico que me acompaña. Empieza el día 1 de la recuperación y no tengo dudas que volveré más fuerte. Gracias a todos por el cariño constante y ahora solo tocar mirar hacia adelante con positividad y valentía", escribió el gallego en sus redes sociales.

Guille Bueno llegó a las categorías inferiores club coruñés en 2020 y perteneció a la generación que se proclamó campeona de España juvenil en Marbella. Tan solo un año después, decidió marcharse al Borussia Dortmund, con quienes firmó un contrato de tres temporadas y se incorporó al filial del conjunto amarillo. Tras tres campañas en el segundo equipo alemán, salió cedido al Darmstadt 98, que milita en Bundesliga 2. Pero durante su etapa en ambos conjuntos, las lesiones afectaron de gran forma a su continuidad.

El Dépor Juvenil celebrando la Copa de Campeones de 2021 | RFEF

El pasado verano, el Valladolid llegó a un acuerdo con la entidad alemana para el traspaso del lateral, que firmó hasta 2028. Llegó al José Zorrilla con el objetivo de reforzar la banda izquierda y allí se reencontró con su compañero en el Deportivo, Trilli. Tras jugar 19 de las 20 jornadas disputadas hasta el momento de su lesión, el exblanquiazul se ha vuelto a ver obligado a parar y se despide de los terrenos de juego como mínimo hasta septiembre.