El rompecabezas de la defensa del Deportivo

Miguel Loureiro, en el partido ante el Sporting de Gijón

Miguel Loureiro es, sin discusión, uno de los nombres propios de la temporada del Deportivo. El defensa de Cerceda, que hasta hace apenas dos semanas lo había jugado absolutamente todo, se vio obligado a parar por primera vez en Liga tras ver la quinta tarjeta amarilla ante el Cádiz. Aquella amonestación le privó de estar en el duelo frente a Las Palmas y puso fin a una racha sobresaliente desde su llegada en el mes de agosto procedente del Huesca: 20 partidos oficiales, todos ellos como titular y con 1.800 minutos acumulados en sus piernas.

Unos números que reflejan a la perfección la importancia que ha adquirido en tiempo récord dentro del proyecto de Antonio Hidalgo. La relación previa entre ambos en su etapa en el club oscense facilitó una adaptación inmediata y, en cuestión de días, se convirtió en el líder de la zaga blanquiazul. Un liderazgo que no solo se ha visto sobre el césped, sino también dentro del vestuario, ejerciendo como uno de esos capitanes sin brazalete. No es casualidad que sea uno de los futbolistas que más veces ha dado la cara en zona mixta tras las derrotas, asumiendo responsabilidades en los momentos complicados. Además, su versatilidad ha sido clave para el técnico catalán durante todo el inicio liguero. El cercedense ha jugado tanto de central diestro como zurdo, a pierna cambiada, y de lateral derecho, convirtiéndose en el comodín defensivo del equipo.

Su ausencia ante Las Palmas obligó a Hidalgo a recomponer la defensa en un contexto ya de por sí delicado. Aunque Dani Barcia parecía el claro candidato a entrar en el once, el técnico apostó por una línea formada por Altimira, Comas, Noubi, actuando en el perfil izquierdo, una posición que ya había ocupado durante su etapa en Bélgica, y Quagliata. Ximo Navarro y Sergio Escudero seguían lesionados, mientras que en el banquillo aguardaban Barcia y Samu Fernández, el fabrilista que lleva en dinámica del primer equipo toda la temporada, aunque todavía no ha debutado en liga.

Esa sanción se convirtió en un pequeño respiro para Loureiro. De hecho, aunque todo apuntaba a que sería titular ante el Atlético de Madrid al no haber jugado en Gran Canaria, Hidalgo prefirió darle todavía más descanso y alineó a Noubi y Barcia como pareja de centrales. Ambos firmaron un partido muy serio ante un rival de Champions.

Un dolor de cabeza llamado 'defensa'

La línea defensiva, precisamente, ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza del Deportivo durante toda la primera vuelta. El curso comenzó con un número de efectivos que invitaba a pensar que cualquier contratiempo podría complicar las cosas: Arnau Comas, Lucas Noubi, Quagliata y Loureiro como fichajes, que se unían a Dani Barcia, Escudero y Ximo Navarro.

En las tres primeras jornadas, Hidalgo apostó por una defensa formada por Loureiro, Comas, Barcia y Escudero. El primer cambio llegó ante el Sporting, con la entrada de Ximo y el desplazamiento del de Cerceda al eje de la zaga. Una semana después, ante el Mirandés, salió Escudero y entró Quagliata. Los verdaderos problemas llegaron en la jornada 9, ante el Málaga. Noubi estaba con su selección, Ximo y Quagliata causaron baja por lesión y la defensa quedó en manos de Loureiro, Comas, Barcia y Escudero. El Dépor cayó 3-0 en La Rosaleda y en el banquillo solo había dos defensas disponibles, ambos canteranos: Samu Fernández y Quique Teijo.

La semana siguiente, frente al Racing, Hidalgo volvió a improvisar: Loureiro, Barcia y Quagliata formaron la línea, con Mella como carrilero por la derecha. Noubi regresó de su convocatoria y Escudero reapareció, aunque solo duró 64 minutos antes de caer lesionado. A esa baja se sumaba la de Ximo y ambos estuvieron tres meses fuera de los terrenos de juego. Desde ahí, los cambios se sucedieron casi jornada tras jornada. Ante el Valladolid, solo había dos defensas en el banquillo: Comas y el fabrilista Damián Canedo.

Pruebas en la Copa

Y entonces comenzó la Copa del Rey para los blanquiazules. Fue ante el Sámano y Rubén López y Pablo García como titulares en los laterales. En liga, durante varias semanas, la zaga fue Noubi, Comas, Loureiro y Quagliata, con Barcia perdiendo peso en el once inicial y la sensación de que el técnico no terminaba de confiar al 100% ni en él ni en Comas, pese a sus continuas oportunidades.

Las lesiones y sanciones continuaron condicionando cada alineación. Ante el Ceuta regresó Barcia al once y Comas tuvo que entrar a la media hora de juego debido a que Noubi cayó lesionado. La semana siguiente, frente al Albacete, Loureiro volvió al lateral y Comas a la titularidad. Y volvió a tocar una nueva ronda copera. Sin descanso para el de Cerceda ante el Sabadell, Samu fue titular junto a Noubi y Rubén López actuó en el lateral izquierdo. Y así, partido tras partido, con una defensa en constante reconstrucción.

La vital llegada de Altimira

La llegada de Adrià Altimira en el mercado de invierno fue una respuesta directa a esas necesidades. El lateral aterrizó en A Coruña incluso antes de que se abriera oficialmente la ventana de fichajes y entró directamente en el once, ofreciendo un gran rendimiento. Su presencia permitió nuevas variantes, aunque la sanción de Loureiro ante Las Palmas volvió a romper cualquier continuidad.

Dávid Hancko presiona a Altimira durante el partido copero entre Deportivo y Atlético del pasado martes en Riazor

El cercedense estará disponible este sábado ante el Almería, y habrá que esperar para conocer la apuesta del técnico deportivista tras la solvente actuación de Noubi y Barcia ante el Atlético, aunque el técnico fue claro tras el partido: “Son jugadores que cuando están muy concentrados demuestran que tienen un gran nivel. Tanto a él como a Lucas les tenemos que hacer ver que esa es la situación”.

Con Loureiro de vuelta, Altimira asentado, Escudero recuperado y pendiente todavía el regreso definitivo de Ximo Navarro, cuya lesión ya está curada, según Hidalgo, a falta de sensaciones y confianza del jugador, el Deportivo empieza a ver la luz al final del túnel en lo que a la defensa se refiere. Además, el regreso del lateral izquierdo dará oxígeno a un Quagliata que lo ha jugado absolutamente todo en Liga desde la jornada 10 y también ha sido titular en los duelos coperos ante Mallorca y Atlético. Ahora, el reto para el preparador catalán será encontrar, por fin, una línea defensiva estable y que pueda tener continuidad, para hacerse fuerte atrás y afrontar la segunda vuelta con las mayores garantías posibles.