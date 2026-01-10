Enrique Cerezo: “Todavía se hace raro ver al Dépor en Segunda”
El presidente del Atlético de Madrid volverá a Riazor el próximo martes, después de casi una década sin duelos entre ambos equipos
Ya que Enrique Cerezo ha dedicado más de la mitad de su vida al cine, podría decirse que el encuentro copero del martes entre el Dépor y el Atlético de Madrid podría titularlo algo así como '¿Qué hace un equipo como tú en un sitio como este?'.
Al menos esa es la sensación que transmite el presidente rojiblanco de la que será su primera visita a Riazor en nueve años, el mismo tiempo que A Coruña lleva alejada del fútbol de élite.
“Todavía se hace raro ver al Dépor en Segunda, porque son muchos partidos como rival, muchos años jugando en Primera unos contra otros”, afirma para DXT Campeón.
El dirigente, a punto de cumplir un cuarto de siglo en el cargo, se muestra prudente ante el duelo de octavos de final de Copa del Rey. “Nunca se sabe, ya ves cómo está el fútbol”, advierte. Y en esa misma línea de prudencia se mantiene cuando se le pregunta por un pronóstico en forma de resultado. “Nunca lo hago”, matiza.