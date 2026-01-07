Mi cuenta

Adrià Altimira: "Cuando el interés del Dépor fue serio, lo tuve que aceptar: es un histórico con un proyecto enorme"

El defensor se presentó en sociedad tras debutar a gran nivel contra el Cádiz

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
07/01/2026 12:00
Adrià Altimira, en su presentación con el Deportivo
Adrià Altimira, en su presentación con el Deportivo
Patricia G. Fraga
Adrià Altimira, el último fichaje del Deportivo, fue presentado en la mañana de este miércoles en Abegondo. El catalán habló sobre su rápido y potente estreno con el equipo, sobre su fichaje y sobre las expectativas.

Entrada en el once directo. “Ya tenía ganas de participar con el equipo. Es verdad que venía con falta de minutos con el Villarreal, pero tenía ganas de demostrar a la gente la oportunidad que me había dado el Dépor. Se demostró en el terreno de juego que estaba con ganas, feliz y con ganas de aportar”.

Cómo fue la operación. “Desde hace bastante había algún interés del Deportivo. Yo me centraba en el día a día del Villarreal. Se hizo todo muy rápido. Cuando el interés fue serio, lo tuve que aceptar porque el Dépor es un club histórico y muy grande. Creo que el proyecto es enorme y esto va a hacer que crezcamos todos juntos".

Sensaciones. “Tengo que dar las gracias al staff y compañeros. Los primeros minutos fueron increíbles. Me sentí muy a gusto, muy arropado por la afición y creo que eso se pudo demostrar”.

Altimira conduce el balón ante Ocampo en el Deportivo-Cádiz

El flechazo instantáneo de Riazor con Adrià Altimira

Más información

Adaptación. “Creo que ha sido todo muy rápido. La calidad y el trabajo de todos los jugadores lo hace todo más sencillo. Se demostró que nos podemos entender perfectamente. Es el comienzo de todo”.

Su familia vive el fútbol. “La familia es muy importante. Hemos hablado del futuro. Todos los consejos son bien recibidos".

Posición. “Yo estoy a disposición del míster. De lateral, de lateral izquierdo, un poco más adelante... Con Marcelino sí que he jugado bastante ahí, en esa línea de tres.  Me puedo adaptar a donde sea y lo importante aquí es ayudar al equipo para aportar el máximo”.

El resultado ante el Cádiz. Fue duro porque estuvimos un pelín por encima de ellos. Nos marcaron ese gol al final.  Pero creo que tanto para el equipo como para la afición es importante mantener la calma y no estar nerviosos. La liga es muy larga y lo importante es estar arriba metido en la pelea”.

Las facilidades defensivas. “Son detalles que hay que pulir porque en esta liga con jugadores de mucha calidad no se pueden permitir. Para eso está el día a día, para mejorar esas cosas defensivas que en este caso tuvimos algún problema”.

Las Palmas. “Un partido igual de difícil que todos. Es verdad que es un buen equipo, sobre todo en salida de balón y con la pelota. Pero es importante centrarnos en nosotros y que podemos hacerle daño”.

El sorteo de Copa. “Sinceramente me da exactamente igual. Lo afrontaremos de la misma manera toque quien toque. Lo importante ahora es el primer partido contra Las Palmas”.

