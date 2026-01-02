Yeremay vuelve al escaparate este mercado de invierno con su valor rompiendo un nuevo techo

Yeremay Hernández, con el balón en un partido en Riazor | QUINTANA

Este tampoco será un mercado tranquilo para Yeremay Hernández. El canario afronta el inicio de 2026 en el mismo punto en el que arrancó 2025: siendo uno de los futbolistas más observados, analizados y deseados del fútbol español. A pesar de que no ha comenzado de la mejor manera esta nueva temporada, su talento, su impacto en la Segunda División y su progresión constante han convertido cada ventana de traspasos en un periodo de máxima atención alrededor de su figura.

Hace justo un año, tras una actuación sobresaliente en La Rosaleda, hizo saltar todas las alarmas cuando se situó delante del micrófono en zona mixta. Aquella noche, el extremo firmó uno de los partidos más recordados de la temporada: golazo, caños, atrevimiento e incluso una lambretta que simbolizó su descaro sobre el césped. Pero lo que terminó de encender el debate fueron sus palabras posteriores, cuando dejó entrever que su futuro en el Deportivo no estaba garantizado y abrió la puerta a una posible salida. Yeremay dejaba claro que no abandonaría el club por cualquier propuesta, sino únicamente para dar un salto importante en su carrera. Finalmente, el desenlace fue positivo para todas las partes: el jugador continuó en A Coruña, se convirtió en uno de los líderes del equipo, y en verano, entre todo el ruido que había en torno a su persona, firmó su renovación hasta 2030.

El crecimiento del canario en la categoría de plata ha sido determinante para explicar el interés que sigue despertando. En su primera temporada completa en Segunda División, disputó 39 partidos oficiales y anotó 15 goles. El gran rendimiento en su debut en el fútbol profesional provocó que su nombre estuviera presente en prácticamente todas las quinielas del mercado estival. Clubes de diferentes ligas preguntaron por su situación y valoraron seriamente la posibilidad de incorporarlo. Pero desde el club coruñés siempre dejaron claro que se remitirían a su cláusula, es decir, que el que se lo quisiera llevar, tendría que pasar por caja. Uno de los intereses más claros llegó desde Italia. El Como 1907, dirigido por Cesc Fàbregas, exploró la opción de fichar al canario, aunque finalmente la operación no llegó a materializarse. Tampoco prosperaron otros acercamientos procedentes del fútbol europeo, lo que permitió al Deportivo retener a su perla una temporada más.

En Portugal no se rinden

Si hubo un país donde el nombre de Yeremay fue recurrente durante el verano, ese fue Portugal. El Sporting Clube de Portugal lo convirtió en una prioridad dentro de su planificación deportiva. Durante todo el verano, el extremo deportivista ocupó portadas y espacios destacados en la prensa lusa.

Las cifras que se manejaron fueron importantes, con propuestas que rondaron los 25 millones de euros fijos más variables, aunque el Deportivo se mantuvo firme y no aceptó negociar. Ahora, una vez abierta la ventana de fichajes invernal, el interés del Sporting vuelve a tomar fuerza, y aseguraron que volverían a la carga aunque esta vez con una estrategia diferente y con menos margen de espera que en verano.

Un valor de mercado que no deja de subir

La explosión de Yeremay no solo se refleja en el césped. En la actualización del mes de octubre de los valores de mercado en LaLiga Hypermotion de Transfermarkt, Yeremay se convirtió en el jugador más revalorizado de Segunda División, tras aumentar su valor en cinco millones de euros hasta alcanzar los 20, una cifra récord tanto personal como en la historia de la categoría de plata.

Subidas de valor de los jugadores de Segunda División según Transfermarkt Transfermarkt

En los últimos datos publicados antes de que se cerrara el 2025, el canario experimentó otra subida significativa, la octava revalorización consecutiva para llegar hasta los 25 millones. De esta forma, amplió los dos récords que logró hace algo más de dos meses. Por un lado, ser el jugador más valioso de la historia de LaLiga Hypermotion y el jugador más valorado del club blanquiazul desde que comenzaron a hacerse estas mediciones. En el top 10 de la categoría de plata también se mantiene David Mella.

Una gestión que va "de la mano"

De momento, y a espera de lo que pase en este nuevo mercado, el mensaje es claro: Yeremay es presente y desde el club esperan que también sea una pieza fundamental del futuro del Deportivo. El futbolista se siente importante, cuenta con confianza total, es uno de los capitanes este curso y ha asumido un rol protagonista dentro del equipo. Pero a pesar de esto, el canario tendrá que afrontar otro mes tratando de alejarse de todas las noticias y rumores que aparezcan a su alrededor. Algo que él mismo comentó en la rueda de prensa posterior al partido ante el Zaragoza que en diferentes ocasiones le había costado gestionar.

"Más que la gente o los medios, me exijo mucho y me pasa factura. Está bien exigirme pero sin sobrepasarme. Hay que tener la cabeza tranquila y no fijarse mucho (refiriéndose a las noticias). Hay que trabajarlo, ya que es complicado. Tengo 22 años y en verano me costó un mundo. Si es verdad que cuando la gente habla de ti, habla bien y sales en todas las portadas, pero la cabeza es muy importante y la gente del club y mis compañeros me ayudan a trabajarlo. Ahora mismo estoy mucho más tranquilo que hace unos meses", explicó.

Este domingo vuelve el fútbol a Riazor y no sabemos si Yeremay volverá a ponerse ante los micrófonos y a dejar su futuro en el aire, pero lo que sí se sabe es que le espera otro mercado siendo uno de los claros protagonistas. También que ni él ni el Deportivo pondrán fin a la relación por una propuesta cualquiera.