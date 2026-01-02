Posición de fuerza del Dépor en el mercado: solo cuatro jugadores terminan contrato

Los jugadores del Deportivo, en un entrenamiento en Abegondo en el mes de diciembre GERMÁN BARREIROS

El Deportivo vive un momento de tranquilidad en lo que respecta a su plantilla. Mientras otros clubes están pendientes de posibles ventas, necesidades económicas o situaciones contractuales, en Riazor no hay prisas ni necesidad de tomar decisiones forzadas. El trabajo realizado en los últimos años ha permitido contar con una plantilla bien estructurada, con contratos largos que aportan estabilidad al proyecto. De hecho, solo cuatro jugadores finalizan su contrato en junio de 2026, una situación que refuerza la calma con la que el club puede afrontar tanto este nuevo mercado invernal, como la planificación de cara al verano, siempre bajo la misma premisa: el Deportivo no vende.

Uno de ellos es Sergio Escudero, que a sus 36 años atraviesa una situación particular. Es uno de los capitanes del conjunto coruñés, pero una lesión le apartó de los terrenos de juego durante varios meses, lo que ha condicionado su participación y su peso en el equipo. Otros jugadores que finalizan contrato este verano son Ximo Navarro y Germán Parreño. Ambos son piezas importantes dentro del vestuario deportivista, a pesar de que el lateral andaluz también ha visto mermada su continuidad debido a una lesión a principios de octubre. Por otro lado, la salida de Helton Leite devolvió a la titularidad a Parreño, quien desde hace tres días tiene nuevo compañero en la portería tras el fichaje del portero del Sevilla Álvaro Fernández, primer refuerzo de este mercado invernal. El cuarto es Cristian Herrera, quien finalizaba contrato en 2025, pero renovó un año más por objetivos individuales.

Más allá de estos cuatro nombres, el Deportivo tiene blindada la base de su plantilla. Futbolistas clave como Yeremay Hernández cuentan con contrato hasta 2030, o el caso de David Mella, que renovó hasta 2029, lo cual refuerza la idea de proyecto a largo plazo que mantienen desde el club. El resto de la plantilla tiene contratos que se extienden hasta 2027, 2028 y 2029. Los más cercanos son los de Eric Puerto, el recién fichado Álvaro Fernández y Diego Villares, que expirarán en verano del año que viene, a espera de posibles renovaciones.

2028, el año más repetido

El 2028 es el año en el que más futbolistas terminarán su vinculación con el club coruñés: Quagliata, Loureiro, Arnau Comas, Dani Barcia, Mario Soriano, Charlie Patiño, Eddahchouri y el último fichaje, Adrià Altimira. Noubi y Luismi Cruz, junto a Mella y Yeremay, son los contratos de más duración actualmente, ya que firmaron hasta 2029, y Bachmann, Gragera, Stoichkov y Mulattieri están a préstamo. Por su parte, José Ángel también terminaría este 2026, pero renovó dos años más al lograr el ascenso a Segunda, y el año pasado amplió uno más al cumplir objetivos en cuanto al número de partidos jugados: 28 en total, 23 como titular. Además, aún tendría opción a otro más en caso de ascenso a Primera.

Fernando Soriano y Mulattieri, durante la presentación del delantero italiano Archivo DXT

Una situación de estabilidad poco habitual en la categoría, que permite al Deportivo negociar desde una posición de tranquilidad, sin la necesidad de vender por obligación ni de correr en sus decisiones. El objetivo es claro: mantener una base sólida, seguir creciendo y potenciando Abegondo y consolidar un proyecto estable que devuelva al Deportivo a Primera División.