A MIÑA VIDA EN BRANQUIAZUL | Juanjo Sendón: "O fútbol moderno é infumable, eu prefiro o Dépor e toda a súa xente"
Natural de Lira, este seareiro namorouse do Dépor no seu periplo estudantil na Coruña a principios dos oitenta
A diferenza de moitos afeccionados que saíron nesta sección eu non tiven a sorte de ser do Deportivo ata a miña mocidade.
Non fun de cuna porque era un neno de aldea, de Lira, nos anos setenta e inicios dos oitenta.
Daquela na miña zona tiñan preponderancia o Real Madrid e o Barcelona; lembro que de neno regaláronme unha camisola do Barça co número sete, entón todo o mundo identificábame con Rexach.
Os rapaces do lugar fixemos un equipo e eramos todos do Barcelona, un era Cruyff, outro Sotil, Rexach, Rifé... A miña paixón polo Deportivo comezou cando viñen a estudar á Coruña en 1983, empecei a ir aos partidos en Segunda.
Neses tempos o Dépor estaba ensombrecido un tanto polo Liceo, que era o máximo, gañando títulos a nivel estatal e tamén en Europa. Miles de personas acudían ao pavillón de Riazor para animar a un equipo que marcou época.
O ambiente era moi distinto ao de hoxe en Riazor, había moita menos xente, pero puiden ver xogar a homes como José Luis Vara, Donowa, Silvi ou Jorge na portería...
Como sempre lle digo a todo o mundo, fun un fillo do SuperDépor, cando o equipo se transformou e foi capaz de competir no máis alto e cando a afección volcouse en maior grado.
A partir do ano 2000 tentei unir a todos os deportivistas de A Costa da Morte constituíndo a peña A Moa, xa metido de cheo no mundo do Dépor e a súa xente.
O deportivismo é un sentimento que vai e ven na Costa da Morte; cando a cousa vai ben move a moitos máis seareiros que se desprazan ata Riazor e se interesan moito. Pero se o clube non responde perden un pouco de paixón polo tema.
Tamén teño que recoñecer que nos anos oitenta había moitos simpatizantes de Madrid e Barça, que como segundo equipo tiñan ao Deportivo; afortunadamente agora as cousas mudaron e hai moitos rapaces novos que senten o clube coruñés como propio e non queren vencellarse aos grandes. Hoxe en día eu sigo moito máis a Liga Hypermotion que a Primeira División, que cada vez interésame menos; coma min creo que hai moitas persoas en Coruña e en toda a provincia. O significado de ser deportivista raia no tópico de ter un sentimento diferente, por moito que cambien as directivas é igual sempre. A min non me gusta o fútbol, a min gústame o Dépor. O fútbol moderno creo que é infumable moitas veces, eu prefiro o Dépor e todo o que conleva, toda a súa xente, as previas, viaxes, todo o que se vive arredor do fútbol en si mesmo.
Se tivera que elixir un momento histórico do clube herculino quedaría sen dúbida co Centenariazo porque iamos de víctimas ao Santiago Bernabéu. O Madrid tiña todo preparado, ese partido sobrepasou todas as miñas ilusións que tiña postas naquel intre. No contrapunto o penalti de Djukic foi o día máis triste que vivín porque sentimos moita impotencia, tiñamos a Liga ao alcance da nosa man e non puidemos facelo realidade, foi un batacazo moral durísimo.
En canto aos xogadores que pasaron por aquí eu nunca esquecerei a Mauro Silva polo que achegou dentro e fóra do terreo de xogo, foi un mediocampista que non tiña comparación. A nivel persoal e humano parecíame un cabaleiro, un tipo cabal que posuía unha grande formación e amosou uns valores diferentes ao resto dos futbolistas, tiña unha intelixencia superior que no campo o convertía nun fóra de serie. Esta tempada creo que temos un grande equipo pero debemos ter paciencia e confiar no adestrador Antonio Hidalgo, debemos esperar ata o final. O que marca as ligas é a regularidade, agora non somos tan malos e antes tampouco tan extraordinarios. Vemos moitos partidos mediocres cando estabamos acostumados a outra cousa nos mellores anos do clube. Non faría loucuras en caso de ascenso, tómome as alegrías e as penas con naturalidade, sempre estaremos aí.