Deportivo

Mi vida en Blanquiazul | Paula Vázquez: “Mi padre me llevaba a Riazor cuando no podía ni subir los escalones”

Paradigma de deportivista desde la cuna, esta coruñesa acompaña al club tanto en casa como a domicilio

Armando Palleiro
29/11/2025 04:00
Paula Vázquez luce una bandera deportivista en Riazor
CEDIDAS
No puedo precisar con exactitud cuándo comencé a seguir al Deportivo pero desde luego que desde muy pequeñita; lo de esta afición es una tradición familiar porque mi abuelo llevaba ya de niño a mi padre y él hizo lo mismo conmigo, me llevaba cuando no podía ni subir los escalones. 

Desde niña soy socia del equipo, junto con mi hermano, y no me pierdo ni un partido del Dépor en Riazor; siempre que puedo desplazarme a domicilio también lo hago porque me encanta viajar. Ser aficionada del Deportivo es algo realmente complicado de explicar, algunas veces me lo han preguntado y no he sabido qué responder exactamente. 

Es como un sentimiento que llevas adentro, que en mi caso me han inculcado desde la infancia y entonces es algo con lo que aprendes a vivir, disfrutas con ello, sufres también, es algo intrínseco a ti que no atinas a definir. 

Además del Deportivo debo reconocer que me gusta el fútbol en general, sigo los mundiales y partidos importantes. Es cierto que hace unos años veía muchos más partidos que ahora mismo. El fútbol de Primera División me llama cada vez menos la atención realmente. 

Antes de cada partido del Deportivo en Riazor hago todo lo posible por disfrutar con los amigos de una buena previa, me sirve para compartir momentos de confraternidad con el resto de aficionados, vivir esos nervios con más gente; sobre todo cuando te desplazas a domicilio me parecen instantes inolvidables porque conoces a mucha gente diferente y es bonito hacer hermandad con otras peñas e incluso aficiones rivales. Tengo que admitir que he forjado grandes amistades gracias a mi afición por el fútbol y por el Dépor. 

Paula, junto a varios amigos en el estadio de El Toralín
CEDIDAS

Al final te quedas con que estas personas que se identifican con tus sentimientos son los que de verdad entienden lo que te pasa por la cabeza cuando lloras, cuando ríes, cuando los nervios te paralizan... Eso es lo bonito. 

Cuando tengo tiempo voy a ver los encuentros del Deportivo femenino y del Fabril, los sigo menos porque no me da la vida para tanto, con el trabajo y el resto de aficiones que tengo. Intento apoyar siempre a las chicas. En todos estos años de seguimiento al Deportivo me quedaría con el último ascenso, materializado contra el Barcelona B hace dos temporadas. 

Cuando pitó el árbitro el final del partido recuerdo que me quedé sentada en mi butaca, impasible, incapaz de moverme, solo llorando de emoción. Fue un momento muy especial porque sentía que era el camino para volver a ver al Deportivo en donde realmente se merece.

Una liberación enorme después de un año muy difícil. En cuanto a las malas sensaciones experimentadas con el club nunca podré olvidarme del sufrimiento de los descensos, con tanta rabia e impotencia. Tardas tiempo en recuperarte. Históricamente el jugador que más me ha marcado ha sido Juan Carlos Valerón por todo lo que significó para el deportivismo: unió afición y equipo, llevando siempre los valores del club con una gran profesionalidad. Era un genio. De todos los desplazamientos que he realizado me gusta destacar el del pasado curso a Oviedo en Segunda, la afición local nos recibió extraordinariamente bien, nos invitaron a comer y a beber personas que ni siquiera conocíamos, fue una fiesta de hermandad que es lo bonito del fútbol. Esta temporada no lo quiero decir muy alto pero hemos podido volver a soñar, el equipo ha mejorada respecto a la pasada temporada, con más amplitud de plantilla y recursos. 

Paula, en una visita a León
CEDIDAS

Estamos arriba en la clasificación en una competición muy igualada y eso me da esperanzas. A pesar de seguir infartando cada fin de semana —risas—, esperemos que todo continúe bien y que sigamos ahí arriba para poder aspirar al ascenso soñado por todos. 

