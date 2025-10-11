Una portada al mes: en Portugal siguen a vueltas con Yeremay

Yeremay celebra su gol ante el Almería Javier Alborés

Hace poco más de un mes, una imagen de Yeremay Hernández sonriendo con la camiseta del Deportivo volvía a ocupar una portada de un medio portugués. El interés del Sporting de Portugal en hacerse con los servicios del extremo canario ocasionó que, primero en agosto en ‘A bola’, y después en septiembre en ‘Record’, el atacante del Deportivo se luciera en la prensa lusa. Una vez terminado el mercado de verano, la postura de la entidad coruñesa, y del jugador, fue clara: se quedaba en A Coruña. Pero aún así, y a pesar de que el propio Yeremay les dejó un evidente ‘recado’ tras anotar el pasado sábado ante el Almería en Riazor, el club del Alvalade no desiste.

Dentro de menos de tres meses se vuelve a abrir una nueva ventana de fichajes y en Portugal ya han dejado claras sus intenciones: volverán a la carga para que el ‘10’ del Deportivo brille en tierras portuguesas. En la mañana de este sábado, el diario ‘Record’ amaneció con una portada dedicada en su mayoría al Sporting. En ella, contaban que el equipo ya tiene la mente puesta en enero y los objetivos definidos para el próximo mercado. Es justo en la esquina inferior izquierda donde se puede leer: “Extremo en la mira. SAD intenta de nuevo a Yeremay”.

Portada del diario 'Record' de este sábado 11 de octubre

Según explican desde el medio, la dirección de la entidad lisboeta no desistirá en lograr el fichaje del canario, aunque saben que es complicado. “No es una novedad, pero eso no le quita importancia: además del centrocampista que se plantea incorporar en el mercado de enero, el Sporting también intentará fichar a un extremo, teniendo a Yeremay, joven de 20 años que viste los colores del Deportivo, en lo más alto de su lista. Sin embargo, es una operación difícil, superior a 30 millones de euros, y que se complica por el hecho de que los gallegos están luchando por el ascenso. La SAD volverá a invertir, pero, según sabe nuestro periódico, tiene otros nombres en la lista”, desvelan desde ‘Record’.

Fernando Soriano ya ha dejado claro en múltiples ocasiones que si alguien quiere hacerse con el talento del atacante deportivista, desde el club se remitirán a su cláusula, la cual actualmente se sitúa en torno a los 60 millones de euros. La última oferta que se conoce del Sporting fue de 35 este verano. "A partir del 1 de agosto me quedé bastante tranquilo, porque habíamos hablado de que, si tomaba una decisión, teníamos que tener margen. Yeremay es muy importante para nosotros. Lo hablamos con él en su momento. Sabéis el compromiso que tiene el jugador con el club. El club con él, pero su compromiso con el Dépor ha sido espectacular", afirmó el director deportivo del equipo coruñés en rueda de prensa tras finalizar el mercado de fichajes estival.