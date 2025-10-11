Mi cuenta

La España de David Mella se mide a Colombia: dónde ver los cuartos de final del Mundial sub20

Los de Paco Gallardo se juegan esta noche el pase a la semifinal del torneo

Lucía Dávila
Lucía Dávila
11/10/2025 18:57
David Mella, Iker Bravo y Jan Virgili, celebrando un gol
David Mella, Iker Bravo y Jan Virgili, celebrando un gol
Archivo DXT

Esta noche a las 22.00 horas (horario peninsular) David Mella y la selección española sub20 se juegan el pase a las semifinales del Mundial de Chile. Tras dejar atrás a Ucrania el pasado martes en octavos de final (1-0), los de Paco Gallardo se miden a Colombia y tratarán de lograr su tercera victoria en el campeonato.

David Mella durante el partido contra Brasil del Mundial sub-20 de Chile

El Virus FIFA merma a Dépor y Málaga

En el caso de que logren el pase a la siguiente ronda, les tocará enfrentarse al ganador del duelo entre México y Argentina. A los primeros ya se midieron en fase de grupos y el partido terminó con empate en el marcador (2-2). La semifinal está fijada para el próximo miércoles 15 de septiembre, por lo que en el caso de vencer al combinado cafetero, el extremo de Teo estaría descartado para la visita del Deportivo a El Sardinero al jugarse el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado 18.

El encuentro se disputará en el Estadio Fiscal de Talca y, de la misma forma que todos los anteriores, se podrá seguir en directo a través de Teledeporte y FIFA+ a partir de las 22.00 horas.

