Mulattieri y su sequía goleadora reabren el debate en el ataque del Dépor

Eddahchouri entra en el campo por Charlie Patiño durante el partido entre el Dépor y el Almería disputado en Riazor Quintana

“Es una cuestión de confianza de los jugadores, los dos se sienten con ese ritmo de confianza muy alto, están compitiendo muy bien, entrenando muy bien”, comentaba Antonio Hidalgo, que dejaba claro que no tenía predilección por uno u otro. Sienten el cariño que le tengo a los dos, entrenan para ponerme las cosas difíciles y tenemos que tomar una decisión”. El míster asegura estar muy contento con el rendimiento tanto de Samuele Mulattieri como de Zakaria Eddahchouri pero de momento se ha decantado por el atacante italiano como integrante del once.

Los intangibles del atacante italiano, lo que le da al equipo y aporta al juego más allá de las dianas (ha firmado una en 366 minutos) ganan de momento la partida a la eficacia del ariete neerlandés (cinco tantos en 323 minutos, cuatro de ellos saliendo desde el banquillo).

El jugador cedido por el Sassuolo ha sido titular en los últimos partidos ligueros pero no marca desde su primera aparición en el equipo herculino. Fue en la tercera jornada ante el Leganés, cuando entró en el 46. Además de firmar su primer gol con el Deportivo fue objeto del penalti que transformaría Yeremay para poner el empate en el marcador en Butarque. Como contrapartida está su compañero Eddahchouri, con cinco goles ya en su haber, mejorando los registros del curso pasado, en el que había marcado cuatro. Este año ya vio puerta en la jornada inaugural, la victoria a domicilio ante el Granada (1-3). Tras ser titular en los empates ante Burgos (0-0) y Leganés (2-2) perdió el puesto en favor de Mulattieri. Fue suplente en el resto de jornadas y destacó su papel en la quinta, marcando un hat-trick ante el Mirandés (5-1) y una diana en la goleada contra el Huesca (4-0).

Si nos ceñimos a los fríos números, al Big Data que parece regir el fútbol actual, sería lógico que fuera Eddahchouri el elegido. No obstante, precisamente en partidos como ante el cuadro oscense Mulattieri mostró cómo debe comportarse un delantero centro. Porque, independientemente de que en ese partido no viese puerta, participó de forma notoria en los tres tantos con los que el Dépor se fue al descanso. Y es que el ‘nueve’ ha demostrado varios recursos que le convierten en una alternativa valiosa para el equipo. Cuenta con una gran capacidad a la hora de leer el juego, es capaz de jugar entrelíneas y desmarcarse en el área. Pero también permite que otros compañeros brillen y no duda en ocasiones en caer un poco a la banda (preferentemente la derecha) para abrir un carril central por el que el Deportivo cargue el ataque. A todo ello se suma su capacidad de anticipación, que le ha permitido varios robos en campo rival y el poder armar así el equipo contras rápidas. Un recurso con el que el equipo blanquiazul se mueve como pez en el agua.

Más allá de todos los números para Hidalgo ambos futbolistas están ofreciendo “un rendimiento altísimo”. “A los dos les gusta jugar los 90 minutos, como a cualquier jugador, pero estoy encantado con ellos, como con cualquier trabajador y con cómo están trabajando, especialmente en el día a día”, desvelaba en una reciente comparecencia de prensa. Ante el Almería el técnico de Granollers optó por alinear a ambos durante un tramo del encuentro. Un pequeño experimento que únicamente duró 10 minutos. Entró Eddahchouri en el minuto 54 y en el 64, dos minutos después de que Yeremay marcase la diana que ponía las tablas, optaba por mandar a la banqueta al atacante italiano. Menos de un cuarto de hora con una dupla ofensiva arriba, justo en los instantes en los que el Deportivo parecía encimar el área indálica.

Preguntado a la conclusión del encuentro de por qué solo durante ese ínterin de la contienda Hidalgo exponía sus razones. “Los hemos tenido en el campo juntos durante gran tiempo del partido. Pensé que Stoichkov nos podría ayudar más. Ha tenido una desde fuera del área, argumentaba. El Dépor visita este domingo a un Málaga herido, después de cuatro derrotas seguidas y hay varias cuestiones en el área con respecto al once, muchas de ellas alimentadas por las bajas con las que convive el equipo, a las que se sumó ayer la de Ximo Navarro. Una de las preguntas pasa por quién será el inquilino en el ataque. Si repetirá Mulattieri, si tendrá Eddahchouri la oportunidad de comenzar el encuentro o si podría optar por ambos y probar con un esquema con defensa de cinco, tres por dentro y los citados dos puntas. Si nos ceñimos a los últimos onces de Hidalgo parece claro que continuará el italiano, pero no es descartable que el míster decida agitar el avispero. Los delanteros viven del gol y aunque aporta muchas otras cosas al equipo su sequía reabre el debate en el ataque.