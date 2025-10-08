Kirian disfrutó de su regreso... y de una llamada de Luis de la Fuente

Kirian Rodríguez, futbolista de Las Palmas JOSE M. RODRÍGUEZ

El futbolista de la UD Palmas Kirian Rodríguez ha explicado este miércoles cómo disfrutó del triunfo contra el Cádiz (1-0), en su vuelta a los terrenos de juego tras superar un cáncer por segunda vez, y que ha asegurado que echó de menos que durara más, porque se "estaba divirtiendo" (entró en el minuto 77).

El jugador tinerfeño, que ha dejado atrás un linfoma de Hodgkin ha reconocido en conferencia de prensa que en el campo no fue muy consciente de la emoción con que fue recibido por el estadio de Gran Canaria tras ocho meses de ausencia, ni de lo que estaba viviendo su familia en la grada. Todo eso lo asumió después, en casa, porque entonces solo estaba pendiente de no desentonar.

"Es cierto que noté un poco de falta de chispa en esos controles de arrancada, pero creo que, al final, interpreté bien lo que el míster quería. Cuando uno entra a jugar siempre tiene ganas, pero, a lo mejor, con diez minutos más se me hubieran visto las carencias. Sin embargo, duró lo que tenía que durar", ha relatado.

La víspera, el sábado, Kirian había recibido una llamada telefónica que lo sorprendió: la del seleccionador, Luis de la Fuente, con quien había coincidido durante el verano en una charla que este dio en Las Palmas de Gran Canaria. De la Fuente le llamó para interesarse por su estado y fue a él a quien Kirian dio la noticia de que acababa de ser convocado para el partido del Cádiz. "Me sorprendió, no me lo esperaba. Y se la agradezco mucho porque no he tenido tanta confianza o trato con él, y sentí por su parte que se alegraba", ha subrayado.

Además, ha admitido que se ha apoyado mucho en el veterano delantero madrileño Jaime Mata, con quien tiene una afinidad especial, una vez que ya no tiene en el vestuario esta temporada a Benito Ramírez, con el que tenía mucha complicidad.

Kirian espera un partido complicado en Granada, que abrirá el próximo viernes la novena jornada de LaLiga Hypermotion, ante un rival "que ahora está en buena dinámica", pero ante el que espera que sean "dominadores del partido", como ocurrió contra el Cádiz.

En su análisis del choque ante el cuadro gaditano -"un partidazo"-, resalta que el equipo supo "atraer al rival" para encontrar siempre "al hombre libre" e iniciar así los ataques, en donde cree que les falta aún un poco de "paciencia" para encontrar mejores pases y situaciones de ventaja para finalizar las jugadas con éxito.

Kirian cree que tendrá que adaptarse a jugar esta temporada "con doble pivote" y evitar que le cojan la espalda, a diferencia de otras campañas, en que tenía más de libertad en el juego.

El futbolista tinerfeño está convencido de que los jugadores "más determinantes" del equipo van a "soltarse" en los meses de octubre y noviembre, y será entonces cuando se verá esa "chispa" que necesitan.

"Hay un trabajo de base muy importante, como la forma de atraer al rival o de salir con el balón. Si conseguimos mantener eso en el tiempo, y como dice el míster, si somos los más cuerdos del manicomio, una frase muy importante para la Segunda División, podemos crecer muchísimo", ha asegurado.