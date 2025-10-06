El Dépor ya conoce a su rival para la primera eliminatoria de la Copa del Rey

Imagen de las bolas preparadas para el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey RFEF

Este mediodía tuvo lugar el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025-26. La pasada temporada el Deportivo se saltó esta ronda tras proclamarse campeón absoluto de la Primera RFEF en 2024, pero en esta ocasión su bola estuvo en el bombo desde el comienzo. Todos los emparejamientos se pudieron seguir a través del canal de Youtube oficial de la Real Federación Española de Fútbol.

A pesar de que este año también será a partido único, esta edición incluye algunas novedades. En el sorteo estaban incluidos 112 equipos que se dividieron en cuatro grupos establecidos por proximidad geográfica, pero manteniendo los condicionantes de enfrentamientos entre rivales de superior e inferior categoría. De esta forma, los de Antonio Hidalgo estaban encuadrados en el grupo 1. Tras la realización del sorteo, el rival del Deportivo será la UD Sámano de Segunda Federación y tendrán que desplazarse hasta Cantabria entre los días 28 y 30 de octubre.

Grupo 1

Primera División: Celta, Real Sociedad, Alavés y Real Oviedo.

Segunda División: Deportivo, Valladolid, Mirandés, Racing de Santander, Eibar, Sporting de Gijón, Burgos y Cultural Leonesa.

Primera Federación: Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra, Real Avilés y Arenas.

Segunda Federación: Numancia, Real Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, Sámano, Atlético Astorga y Náxara.

Tercera Federación: Caudal Deportivo, CD Tropezón, Portugalete y Atlético Tordesillas.

Copa Federación: Ourense.

Regional: Getxo, Puerto de Vega y SD Negreira.