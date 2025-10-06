Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportivo

Duelo de pistoleros entre Lucas Pérez y otro exdeportivista mientras buscan equipo

Roque Mesa fue el encargado de difundir el vídeo a través de sus redes sociales

Esther Durán
06/10/2025 14:13
Lucas Pérez, Alejandro Corellano, Roque Mesa y Borja Bastón
De izquierda a derecha: Lucas Pérez, Alejandro Corellano, Roque Mesa y Borja Bastón
Redes sociales

A pesar de que la liga ya casi ha superado la jornada 8, Lucas Pérez continúa sin equipo tras su salida de PSV Eindhoven a finales del pasado mes de mayo. Tras haberle podido ver entrenando con el Racing de Ferrol y con el Rayo Majadahonda este verano, finalmente el delantero coruñés no ha firmado por ningún club en este inicio de temporada. Aún así, eso no ha hecho que no mantenga a raja tabla su rutina de entrenamiento a la espera de una oportunidad.

A través de sus redes sociales, ya es habitual que comparta vídeos en los que se ejercita junto a otros compañeros de profesión que también permanecen actualmente sin club. En las últimas horas, el de Monelos difundió varias sesiones de trabajo junto a otro exdeportivista, Borja Bastón, quien también se encuentra a la espera de nuevo destino tras su salida del Granada la pasada temporada, a donde llegó en febrero de 2025. El encargado de mostrar el 'duelo de pistoleros' fue Roque Mesa, y en el vídeo se puede ver a ambos exjugadores del Deportivo lanzando tiros a una portería defendida por el joven Alejandro Corellano, guardameta del Fuenlabrada Promesas.

Lucas Pérez y Borja Bastón

El futuro del coruñés todavía es una incógnita, pero su compromiso y constancia reflejan que no tiene intención de colgar las botas, al menos por ahora.

Lucas Pérez, del PSV a prepararse sobre el césped del campo del Portazgo para la nueva temporada

Más información

Te puede interesar

Estadio Municipal Riomar

El Deportivo evitará la hierba sintética en la Copa del Rey
Israel Zautúa / Eder Pereira
Villares, colocándole el brazalete de capitán a José Ángel

El Dépor gana otra brújula: José Ángel asoma de nuevo
Xurxo Gómez
Imagen de las bolas preparadas para el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey

El Dépor ya conoce a su rival para la primera eliminatoria de la Copa del Rey
Lucía Dávila
Gragera, Sergio Escudero y Bachmann en el palco en el duelo ante el Almería

El Deportivo pierde a Bachmann hasta el 2026
Zeltia Regueiro