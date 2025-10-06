Duelo de pistoleros entre Lucas Pérez y otro exdeportivista mientras buscan equipo

De izquierda a derecha: Lucas Pérez, Alejandro Corellano, Roque Mesa y Borja Bastón Redes sociales

A pesar de que la liga ya casi ha superado la jornada 8, Lucas Pérez continúa sin equipo tras su salida de PSV Eindhoven a finales del pasado mes de mayo. Tras haberle podido ver entrenando con el Racing de Ferrol y con el Rayo Majadahonda este verano, finalmente el delantero coruñés no ha firmado por ningún club en este inicio de temporada. Aún así, eso no ha hecho que no mantenga a raja tabla su rutina de entrenamiento a la espera de una oportunidad.

A través de sus redes sociales, ya es habitual que comparta vídeos en los que se ejercita junto a otros compañeros de profesión que también permanecen actualmente sin club. En las últimas horas, el de Monelos difundió varias sesiones de trabajo junto a otro exdeportivista, Borja Bastón, quien también se encuentra a la espera de nuevo destino tras su salida del Granada la pasada temporada, a donde llegó en febrero de 2025. El encargado de mostrar el 'duelo de pistoleros' fue Roque Mesa, y en el vídeo se puede ver a ambos exjugadores del Deportivo lanzando tiros a una portería defendida por el joven Alejandro Corellano, guardameta del Fuenlabrada Promesas.

El futuro del coruñés todavía es una incógnita, pero su compromiso y constancia reflejan que no tiene intención de colgar las botas, al menos por ahora.