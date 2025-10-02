Lage Tuñas: "Se alguén non quere participar do Mundial, debe coñecerse"
El concejal de Economía y Planificación Estratégica del Concello de A Coruña no revela nuevos datos ni plazos del proyecto
Mientras la presión sobre el proyecto para que A Coruña sea una de las sedes del Mundial 2030 aumenta, desde el Concello continúan sin revelar nuevos datos sobre la planificación ni tampoco plazos para unas obras que empiezan a quedarse sin margen. En el pleno celebrado este jueves, el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage Tuñas, fue claro ante las preguntas del BNG y el Partido Popular. “Como lle terá escoitado á nosa alcaldesa, cando haxa novidades, darase conta delas. O que se traballa, como se traballou previamente, é para tentar que esta cidade poida cumprir os seus obxectivos. Quero destacar, ademais, que o primeiro paso non foi menor. Situar a cidade entre aquelas que foron seleccionadas para ser sede do Mundial é unha tarefa feita que ten a súa relevancia. Estamos a falar de 2030, todos queremos ter certidume”.
No está de acuerdo Lage Tuñas en que se señale que todo está en el aire. “Hai un estudo feito, unha primeira fase que foi presentada ás autoridades que foron as que decidiron. Aí preséntase un proxecto, coñecido e público. Hai unha segunda fase que ten que darlle viabilidade a un primeiro logro. Cando a alcaldesa di que cre que todo o mundo debe remar na mesa dirección, é unha apelación ao entendemento. Sobre algo xa presentado, non etéreo. A mellora dun recinto deportivo que hoxe non está concibido como recinto deportivo, se non como unha oportunidade que vai máis alá dese espazo, antes ou despois deberá abordarse. O que é absurdo é acabar facendo regates en corto ou posicións encontradas que non teñen beneficio. Se alguén non quere participar diso, debe coñecerse”.
Pide posiciones claras
Y es que en lo que sí insistió el edil socialista fue a la hora de reclamar posicionamientos, tanto al resto de grupos municipales, como al resto de actores de la ciudad para que se suban, o no, al barco. “Non se adoitan facer anuncios sen que haxa calendario ou planificación. Eu non vou dar un calendario. Basicamente porque estamos nunha fase na que hai moitos elementos que se deben coordinar e poñer en común. Penso que hai unha reflexión colectiva de posta en común. Creo que hai que determinar se esa apelación a que se traballe conxuntamente, se vai producir ou non. Ese é o primeiro escenario que hai que clarificar. E debe clarificarse o antes posible”.
Por supuesto, Lage Tuñas tuvo también un último mensaje para el Dépor. “O Deportivo, ademais de ser un club e unha sociedade anónima, é un sentimento. É algo que levamos, imaxino, todos no corazón. Polo tanto, a mellor receita é o entendemento entre o Concello e o Deportivo. Esa é a liña que leva marcando a alcaldesa dende 2019. Entendemento, diálogo e, o que fixo o noso concello, defender a interese xeral. Estamos todos de acordo en que haxa entendemento e que ninguén asoballe a ninguén? Se iso é así, ese é o camiño. Cando hai defensa do interese público e interese na defensa do club que é de todos, debemos estar todos para entendernos. Creo que o éxito será colectivo. Se alguén persegue o fracaso, que ninguén pense que de aí se saca algo positivo”.