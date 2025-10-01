Gonzalo Castro, sobre el Mundial 2030: "A tempo imos, pero require redobrar esforzos e poñer todo o empeño para que isto saia adiante"

Estadio de Riazor - EC

A pesar de que este jueves hay pleno en el Ayuntamiento de A Coruña, y de que PP y BNG ya han dejado claro que exigirán explicaciones y respuestas al gobierno de Inés Rey, la situación de la candidatura de A Coruña para el Mundial de 2030 es el tema del día. Durante una presentación de un asunto cultural en la mañana de este miércoles, la alcaldesa de la ciudad coruñesa fue preguntada sobre este asunto y reiteró su postura sobre las opciones de la la ciudad para acoger la cita mundialista. "No vamos a tener otra oportunidad como esta. Deberíamos remar todos juntos", afirmó.

Por su parte, el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, participó en la presentación de la vigésima edición del ‘Ciclo de coros’ y también tuvo que responder sobre este asunto, debido a que continúan sin licitarse el proyecto de la reforma del estadio de Riazor a pesar del compromiso con la FIFA de tenerlo hecho antes de final de junio de 2025. “En tempo si que imos. Se vemos a situación xeral do que é a candidatura, ou neste caso a sede do Mundial no Estado español, imos a tempo porque, así como outras candidaturas si é certo que están máis avanzadas, como podería ser o caso de Zaragoza, tamén hai situacións como a de Las Palmas e algunha máis que están máis ou menos na mesma situación ca nós. A tempo imos, pero require redobrar esforzos e poñer todo o empeño para que isto saia adiante. Pero, bueno, reitero: a tempo si que imos.”, explicó.

Por otro lado, también fue cuestionado sobre cuándo los coruñeses podrán conocer detalles sobre el proyecto: “O proxecto, entendido este polo que se quere facer no estadio de Riazor e polo estudo previo que se presentou á FIFA, que máis que un estudo previo era realmente un anteproxecto, máis ou menos está decidido. Si é certo que sufriu algúns cambios tras visitas da propia FIFA e de replantexamentos que teñen que ver con maximizar o que vai ser unha instalación referente no noroeste peninsular, e que vai ter tamén unha dimensión semellante á que teñen os grandes recintos deportivos do século XXI, de carácter multidisciplinar ou multiusos. Entón, eu creo que máis ou menos está definido. Desde o punto de vista técnico si é certo que cómpre cumprir con todos os requisitos legais de licitación e adxudicación da elaboración do proxecto de forma máis detallada, e avanzar efectivamente no deseño das actuacións que fagan de Riazor o recinto deportivo, e non só deportivo, do noroeste peninsular.”

Finalmente, sobre la financiación de la reforma afirmó que todavía continúan estudiando cuál es la mejor alternativa: “Estase a traballar niso. Hai varias alternativas, como xa dixemos en ocasións, e efectivamente do que se trata é de optar pola que sexa máis vantaxosa para todos. Cando falo de todos, falo da cidade, do club e de toda a xente que ten algo que ver e algo que dicir respecto ao estadio de Riazor.”

El PP de A Coruña pide respuestas

El PP de A Coruña publicó en la mañana del miércoles un vídeo en el que afirma que pedirán todas las explicaciones necesarias al gobierno de Inés Rey sobre cuándo se va a licitar la reforma de Riazor para el Mundial 2030. "A Coruña no puede quedarse atrás mientras otras ciudades avanzan. Riazor merece compromiso y un proyecto serio", escribieron en sus redes sociales.

“Después de que la alcaldesa Inés Rey, con la camiseta de Naranjito, anunciase que A Coruña sería sede del Mundial 2030, lo cierto es que a día de hoy nada se sabe. Por este motivo, el grupo municipal del Partido Popular presentará una iniciativa en el próximo pleno, en la que pedirá al gobierno de Inés Rey que informe y dé explicaciones, si las tiene, al tejido deportivo, a los coruñeses y a los grupos municipales de la oposición. Realizaremos preguntas sencillas de contestar: ¿Cuál es el proyecto que quiere presentar definitivamente Inés Rey? ¿Cuándo se licitará? ¿En qué afectará al Real Club Deportivo de La Coruña y a su afición? ¿Quiénes serán los inversores privados que aportarán dinero para este proyecto? Y, por último, ¿cuál será la financiación de las administraciones públicas? En este caso, únicamente sabemos que la Xunta de Galicia está comprometida con esta ciudad. De la Diputación Provincial de A Coruña no sabemos nada, y del Gobierno central, ni está ni se le espera”, afirmó Roberto García, concejal del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, en un vídeo publicado por el partido en redes sociales.