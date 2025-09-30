Mi cuenta

Deportivo

Yeremay se anima con el gallego en la inauguración del Dépor Training Center: "Aos canteiráns diríalles que traballen moito"

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
30/09/2025 19:31
Yeremay, durante la presentación del Dépor Training Center
Yeremay, durante la presentación del Dépor Training Center - Patricia G.Fraga

El Deportivo durante la presentación del Dépor Training Center dio voz a los canteranos Elena, Eva Dios, Dani Barcia y Yeremay. El talentoso jugador canario se atrevió a responder en gallego por primera vez, demostrando su dominio de la lengua, a las preguntas del presentador del evento Rodrigo Vázquez. 

Sobre qué consejo le daría a los jugadores de la cantera blanquiazul que miran con orgullo al primer equipo y ansían llegar les transmitió lo siguiente: "Diríalles que traballen moito e que desfruten moito tamén, se teñen a posibilidad de chegar (ó primeiro equipo). Oxalá que moitos deles cheguen e o fagan igual ou mellor ca mín".

También habló su compañero Dani Barcia que desveló cuál era su rincón favorito tanto de la antigua ciudad deportiva como del actual Dépor Training Center: "A mín da primeira cidade deportiva encantábame a cafetería. Cando tiña 14-15 años adestraba e logo estaba moi canso. Entón Alfonso facíanos uns zumes de laranxa que eran increíbles. Na instalación actual o vestuario é o que máis me gusta, con todos eles (refiriéndose a sus compañeros). Pasámolo moi ben e rímonos moito". 

Bea Arrizado