Juan Carlos Escotet: "Con la puesta en marcha del Dépor Training Center damos raíces al futuro"

Juan Carlos Escotet, en la presentación del Dépor Training Center - | PATRICIA G. FRAGA

El Real Club Deportivo dio a conocer este martes su nueva ciudad deportiva, el Dépor Training Center, pieza clave de la nueva era en la que está inmerso el club tras el regreso al fútbol profesional de los primeros equipos masculino y femenino. Con la primera fase, que incluye la remodelación total del edificio principal y un gimnasio nuevo, ya finalizada, el proyecto continuará con la construcción de un nuevo recinto para el primer equipo, cuyo remate está previsto para 2027.

El multitudinario acto, bajo el lema “Onde nace o futuro”, contó con la presencia de Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade, Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Julio Abalde Alonso, subdelegado del gobierno, José Antonio Santiso, alcalde de Abegondo, Pablo Prieto, presidente de la Federación Galega de Fútbol y Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria.

El evento de presentación de las nuevas instalaciones, que se desarrolló en el Campo 1 del Dépor Training Center en Abegondo, contó con la participación de Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente del Real Club Deportivo; Massimo Adalberto Benassi, consejero delegado del club; Jorge Betancor, arquitecto y director general de Populous en España; Ivan Sánchez, director de infraestructuras del Dépor y los jugadores y jugadoras del primer equipo masculino y femenino Yeremay Hernández, Dani Barcia, Eva Dios y Elena Vázquez.

Un evento en el que se proyectaron varios vídeos de alta carga emotiva, que apelaban al Dépor Training Center como un lugar que los jugadores recordarán, por el gran número de valiosas experiencias vividas, como un espacio de crecimiento, no solo deportivo, sino también personal.

Así es la nueva ciudad deportiva de Abegondo: las imágenes del Dépor Training Center Más información

El consejero delegado del club Massimo Benassi declaró que la nueva infraestructura suponía “un paso clave en la modernización”. Se refirió, además, a la primera conversación que tuvo con el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet. “Hablamos de que el futuro del Dépor pasaba por hacer una gran ciudad deportiva. Esa iniciativa y esa visión han hecho posible que estemos aquí hoy (por ayer) y que este proyecto sea una realidad”, indicó.

También se refirió a Michelle Clemente, vicepresidenta del club y también presente en el evento. “Michelle, aún me acuerdo del famoso caminito de barro, que estaba detrás de las porterías y que tantos quebraderos de cabeza nos dio. Ese caminito no era lo que este club se merece, no estaba a la altura de su gente. Ahora es un camino arreglado, como debe ser, simboliza esta nueva era. El club transitó por un camino difícil y eso hoy es pasado. Nuestro foco está en construir una vía sólida por donde podamos lograr los éxitos que nuestros aficionados merecen. El Deportivo va dejando atrás la inestabilidad para dotarse de una estructura firme, moderna y alineada con los más altos estándares”, remarcó.

"El club deja atrás la inestabilidad para dotarse de una estructura firme" Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo

La última palabra la tuvo Juan Carlos Escotet. “Con la puesta en marcha del Dépor Training Center damos raíces al futuro. Este es un club que siempre ha soñado en grande. Las instalaciones (...) son la materialización de un sueño compartido, de una ambición colectiva y de un compromiso histórico con el presente y el mañana. Esta es la obra más importante del fútbol en el siglo XXI. Y no es únicamente en una infraestructura, es una declaración de intenciones. Es la manera de decirle a uno que el Deportivo no solo recuerda su historia, sino que la actualiza y la proyecta hacia el futuro aún con más fuerza, con más coraje y con más ambición”, remarcó el mandatario.

“Estas instalaciones han sido diseñadas para impulsar el talento desde la base, proyectar al primer equipo y brindar a nuestros jugadores y jugadoras las mejores condiciones para crecer, competir y triunfar. Este lugar es mucho más que fútbol. Es un símbolo de sostenibilidad, de respeto por nuestra tierra y de responsabilidad por el mundo que heredarán las próximas generaciones. Está integrado en el mensaje de Abegondo, pensando en cuidar el entorno que nos rodea y recordarnos que el fútbol, como la vida, solo puede crecer si no le damos la espalda a la tierra que nos sujeta. Comienza una nueva etapa. Aquí formaremos futbolistas, sí, pero, sobre todo, formaremos personas. Personas que representen los valores que hacen grande este club: Igualdad, conectividad, sostenibilidad, visión colectiva, esfuerzo y compromiso.

No es solo un centro de entrenamiento, es un hogar de futuro. Quiero decirlo con claridad, este proyecto no nace en un despacho ni sobre un plano. El Dépor Training Center nace en la grada del Abanca Riazor, en las historias familiares que se repiten cada domingo, en las peñas que nos representan desde Galicia y el resto del mundo y en cada niño y niña que sueña con vestir una camiseta blanca y azul”, afirmó.

“Sembramos futuro y lo hacemos convencidos de que este será un lugar de orgullo para Galicia y para el mundo”, zanjó.

"El Deportivo no solor recuerda su historia sino que también la actualiza" Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo

Varios canteranos, que fueron hace nada los niños que soñaban con llegar al primer equipo también tuvieron voz en el acto. Entre ellos Yeremay Hernández, que en el estreno del Dépor Training Center se atrevió a hablar por primera vez en gallego:“Os canteiráns diríalles que traballen moito e que desfruten moito tamén, se teñen a posibilidad de chegar (ó primeiro equipo). Oxalá que moitos deles cheguen e o fagan igual ou mellor ca mín”. El acto se cerró con un gesto cargado de simbolismo. Cinco niños y niñas de la cantera hicieron entrega de un pequeño acebo —árbol autóctono gallego de gran valor ecológico— mientras en la pantalla se proyectaban imágenes de ellos mismos plantando los primeros ejemplares en el entorno del Dépor Training Center en Abegondo.