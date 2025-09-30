El Dépor Training Center en Abegondo: sostenibilidad, equidad y apuesta por el futuro

Fabiola García, José Antonio Santiso, Pablo Prieto, Juan Carlos Escotet y Diego Calvo en la presentación del Dépor Training Center - Javier Alborés

El Real Club Deportivo dio a conocer este martes el proyecto de su nueva ciudad deportiva, el Dépor Training Center, pieza clave de la nueva era en la que está inmerso el Club tras el regreso al fútbol profesional de los primeros equipos masculino y femenino. El multitudinario acto contó con la presencia de Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade, Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, José Antonio Santiso, alcalde de Abegondo, y Pablo Prieto, presidente de la Federación Galega de Fútbol.

Las nuevas instalaciones del Dépor Training Center, en Abegondo, contarán con la última tecnología en infraestructuras para satisfacer las exigencias presentes y futuras de los diferentes equipos que conforman la estructura del Club, así como con todo lo necesario para impulsar el mayor crecimiento deportivo y personal de los jugadores y jugadoras de la cantera. El proyecto tiene una extensión de 140.000 m2 y albergará 8 campos de fútbol con las dimensiones del campo del Estadio ABANCA-RIAZOR y 3 campos de apoyo de calentamiento. Las obras se llevarán a cabo durante diferentes fases debido a la prioridad de mantener la ciudad deportiva activa y que se pueda seguir utilizando de forma habitual.

El proyecto se ha conformado a partir de las mejores prácticas que el equipo interno del Club ha ido recopilando por todo el mundo y adaptado a su realidad. A cargo del diseño del proyecto está Populous, un estudio de arquitectura con más de cuatro décadas de experiencia y especializado en instalaciones deportivas. El acto de presentación de las nuevas instalaciones, que se desarrolló en el Campo 1 del Dépor Training Center en Abegondo, contó con la participación de Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente del Real Club Deportivo; Massimo Adalberto Benassi, consejero delegado del Club; Jorge Betancor, arquitecto y director general de Populous en España; Ivan Sánchez, director de infraestructuras del Dépor y los jugadores y jugadoras del primer equipo masculino y femenino Yeremay Hernández, Dani Barcia, Eva Dios y Elena Vázquez. Uno de los momentos más emotivos del evento fue el anuncio por parte de Juan Carlos Escotet Rodríguez de que el campo principal recibirá a partir de ahora el nombre de Arsenio Iglesias, en honor al legendario entrenador de Arteixo, que es el técnico que más partidos oficiales dirigió al Dépor.

El presidente del RC Deportivo destacó además la importancia de invertir en el futuro y en la cantera del Club: “Bajo el lema Onde nace o futuro, levantamos este Dépor Training Center en Abegondo. Un espacio que ha sido diseñado para impulsar el talento desde la base, proyectar al primer equipo y brindar a nuestros jugadores y jugadoras las mejores condiciones para crecer, competir y triunfar”. El consejero delegado del Club, Massimo Adalberto Benassi, incidió en la visión estratégica del proyecto y su impacto en la estructura deportiva y social del Club. “Este esfuerzo habla claramente de visión a largo plazo. Habla de apostar por la cantera y, sobre todo, habla del compromiso que tenemos con el crecimiento sostenible de un club que está llamado a ser el referente del fútbol gallego en el mundo. Es una inversión social, educativa y económica a futuro”.

En esta línea, los asistentes también pudieron conocer visualmente los detalles técnicos de las instalaciones, gracias a la intervención del arquitecto y director general de Populous en España, Jorge Betancor, que explicó el diseño y la planificación de las nuevas instalaciones: “La nueva ciudad deportiva ha sido diseñada para responder a las necesidades de las nuevas generaciones de futbolistas, a la vez que ofrece la mejor experiencia posible tanto al cuerpo técnico como a todos los visitantes”.

Además, se construirá un nuevo edificio principal, que albergará las instalaciones del primer equipo masculino y el Fabril junto a algunas de las oficinas del Club. Junto con el nuevo edificio principal, se ha creado un nuevo edificio para el gimnasio de la cantera. También habrá un pabellón de mantenimiento con fácil acceso desde cualquier campo, y nuevas zonas cubiertas para que padres y visitantes puedan disfrutar de los entrenamientos o competiciones de los equipos de la cantera. El plazo de finalización de todas las fases está previsto para 2027. Ivan Sánchez, director de infraestructuras, OAD y seguridad del Real Club Deportivo, se refirió a la planificación y los objetivos de las nuevas instalaciones para el Club: “El Dépor Training Center reafirma el compromiso del Club con nuestras raíces y con el respeto al ecosistema que nos rodea. Incorporamos tecnologías 100% renovables, como la energía fotovoltaica y la geotérmica, lo que permitirá reducir hasta en un 80% el impacto medioambiental y la huella de carbono. Además, se implementarán sistemas de recuperación y reutilización de aguas, así como el uso de materiales reciclados y de proximidad”.

Entre los objetivos del Club está obtener certificaciones internacionales como el sello Well, que evalúa la calidad del aire, del agua, de la iluminación y del confort, situando a las personas en el centro. Por supuesto, los jugadores tuvieron un papel fundamental en la presentación. Yeremay, Barcia, Eva Dios y Elena compartieron sus vivencias dentro del Dépor y lo que significa para ellos formar parte de esta nueva etapa en el Club.

El trío musical gallego Alana fue el encargado de poner música al evento, envolviendo a los asistentes en una atmósfera emotiva e inspiradora basada en las raíces gallegas. Rodrigo Vázquez, periodista y deportivista condujo la presentación del Dépor Training Center. El acto se cerró con un gesto cargado de simbolismo. Cinco niños y niñas de la cantera deportivista hicieron entrega de un pequeño acebo –árbol autóctono gallego de gran valor ecológico– mientras en la pantalla se proyectaban imágenes de ellos mismos plantando los primeros ejemplares en el entorno del Dépor Training Center en Abegondo. Una acción que resalta la sostenibilidad como uno de los pilares del proyecto y simboliza la filosofía del proyecto: plantar hoy lo que queremos ver crecer mañana y que será uno de los cimientos del mismo.

Sobre el Dépor Training Center

El Dépor Training Center en Abegondo será un espacio de formación y crecimiento, pensado para albergar la actividad de la cantera y de los dos primeros equipos del Real Club Deportivo. Con una apuesta firme por la tecnología, la sostenibilidad y los valores del deporte, el DTC aspira a convertirse en un referente en el ámbito deportivo y humano, no solo en Galicia, sino en todo el Estado. El diseño de las instalaciones no solo permite la convivencia diaria de los más jóvenes con los primeros equipos para incentivar el crecimiento de la cantera, si no que prioriza la equidad, dotando de instalaciones de igual calidad y relevancia a los equipos femeninos y masculinos.

El Depor Training Center prioriza el uso de materiales reciclados y de origen local; así como energía renovable procedente de paneles fotovoltaicos integrados en el edificio. El diseño es totalmente eléctrico sin combustión ni contaminantes durante su funcionamiento habitual. Cabe señalar que las soluciones de Populous están a la vanguardia de la protección del medio ambiente, creando espacios climáticamente sostenibles. También se ha tenido en cuenta la gestión eficiente del consumo del agua, recuperando el agua de lluvia para el riego de jardines de campos o la gestión de agua pluviales para controlar los picos de consumo. En esta línea, las superficies de los terrenos de juego y los aparcamientos incorporan sistemas urbanos de drenaje sostenible para evitar inundaciones y mantener el ecosistema natural.

Además, el entorno contará con cargadores para bicicletas y coches eléctricos. Por todo ello, el Dépor Training Center tiene como meta obtener la Certificación Well, un sello internacional que evalúa y certifica el impacto de edificios e instalaciones en la salud y el bienestar de las personas. Pone el foco en el comportamiento de estos espacios en materia de calidad del aire, el agua, la iluminación, el confort térmico y acústico, la nutrición, la salud... En definitiva, se centra en la sostenibilidad con una visión holística y transversal, donde el disfrute y el confort de los usuarios es el eje principal.

La Certificación Well nos anima a progresar día a día en nuestro compromiso con la salud y con el impacto positivo. Con ello llevamos al deportivismo al siguiente nivel en cuanto a su implicación con la sociedad, conectados con los principios de la Organización Mundial de la Salud y con los ODS. Sobre Populous es un estudio global de arquitectura y diseño especializado en la creación de recintos e instalaciones deportivas y de entretenimiento.

La firma desarrolla proyectos que abarcan todas las áreas del entrenamiento de atletas, el rendimiento, la medicina deportiva y la ciencia aplicada al deporte, en una amplia variedad de disciplinas y ligas a nivel mundial. Su portafolio incluye centros de entrenamiento para Clubes de fútbol y federaciones nacionales, así como para la NFL, la NBA, el deporte universitario en Estados Unidos, el fútbol australiano, el rugby union y el rugby league.

Los diseñadores de Populous que trabajan en instalaciones deportivas de entrenamiento en todo el mundo cuentan con el respaldo de la experiencia de exdeportistas profesionales y expertos, quienes comprenden que estas infraestructuras son fundamentales para sostener el éxito de los atletas y de los equipos. En los últimos 40 años, el estudio ha diseñado más de 3.000 proyectos por valor de más de 60.000 millones de dólares en mercados emergentes y consolidados, como el estadio del Tottenham Hotspur, el estadio de Wembley y el estadio FNB de Sudáfrica. Cuenta con más de 1.300 empleados y 28 oficinas en cuatro continentes, con centros regionales en Londres, Kansas City y Brisbane.