Deportivo

Antonio y Pablo, hijos de Arsenio, sobre el nombre del Campo 1 de Abegondo: "O do noso pai foi un legado moi ben recollido por Escotet"

El terreno de juego principal del Dépor Training Center recibe el nombre del legendario jugador y técnico blanquiazul

Bea Arrizado
30/09/2025 23:45
Pablo, Antonio y Arsenio, hijos de Arsenio Iglesias, con Juan Carlos Escotet en la presentación del Dépor Training Center
Pablo, Antonio y Arsenio, hijos de Arsenio Iglesias, con Juan Carlos Escotet en la presentación del Dépor Training Center - | RCD

Entre todas las personalidades presentes en la presentación del Dépor Training Center, estuvieron Antonio, Pablo y Arsenio, hijos de la leyenda deportivista Arsenio Iglesias. Precisamente su nombre fue una de las noticias del día. El Campo 1 de la ciudad deportiva pasa, desde hoy, a llevar su nombre.

Campo principal del Dépor Training Centre en Abegondo, rebautizado con el nombre de Arsenio Iglesias

El campo 1 de la ciudad deportiva de Abegondo se denominará Arsenio Iglesias

Antonio y Pablo se mostraron emocionados por el cambio de nombre: "Fainos moi felices que o Campo 1 leve o nome do noso pai, é un orgullo, un de outros moitos. É un sentimento moi bonito ver como lle poñen ese nome ao campo de fútbol e que vaia permanecer aí ao longo do tempo".

A su vez, no dudaron en agradecer a Juan Carlos Escotet las palabras hacia su padre: "O do noso pai foi un legado moi ben recollido por Escotet, e iso que el non viviu aquela época. Sorprendeume o acerto das súas palabras e o sentimento que lle puxo ao falar de meu pai".

O do noso pai foi un legado moi ben recollido por EscotetHijos de Arsenio Iglesias

Aunque ya eran conocedores del cambio, ambos reconocieron que mantenerse serenos era complicado en una situación así, dado que la emoción desborda cuando se trata de recordar a su padre: "Enterámonos fai unha semana a través do club, non podiamos dicilo, pero sabiámolo. Son cousas cas que é complicado non emocionarse, pero intentamos manter a calma emocional. É difícil, sobre todo ao non estar el, pero estamos moi contentos porque a súa figura serve para manter ao deportivismo unido. Sempre o dixo, o día que se foi, sempre dixo que estaría a disposición do Deportivo. Estamos encantados".

