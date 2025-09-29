Puertos de primera categoría para el Dépor en octubre

Zakaria Eddahchouri se lamenta en el partido ante el Huesca - Quintana

Los símiles entre el fútbol y el ciclismo suelen ser muy manidos a la hora de establecer comparativas. También permiten ilustrar de forma clara la hoja de ruta más inmediata que les espera a los equipos. Y si nos ceñimos al Deportivo, le aguardan cuatro puertos de primera categoría de cara a este mes de octubre: Almería y Valladolid visitarán Riazor y los coruñeses competirán a domicilio ante Málaga y Racing de Santander. La particularidad de estos dos duelos fuera de casa es que serán seguidos, por lo que el cuadro herculino jugará como visitante durante dos fines de semana consecutivos.

Los actuales números de los coruñeses invitan al optimismo. Líderes con 15 puntos, empatados con el Cádiz, se mantienen invictos después de siete jornadas, con cuatro victorias y tres empates. Unos guarismos cimentados en resultados de mérito, como el firmado en Butarque, donde salvó el punto ante el recién descendido Leganés o el triunfo cosechado sobre la bocina en Riazor frente al Sporting. También las incontestables victorias contra Huesca y Mirandés, además de las últimas tablas firmadas en la siempre complicada plaza de Ipurua y los tres puntos, con remontada incluida, en casa del Granada. Quizá el partido que dejó más fría a la parroquia blanquiazul fue el empate de la segunda jornada ante el Burgos, en un partido en el que los coruñeses merecieron más.

El primer puerto del mes de octubre supondrá la visita del Almería, el próximo sábado 4 de octubre a las 16.15 horas. El conjunto indálico, tras la salida de su estrella Luis Suárez rumbo al Sporting de Portugal, va mejorando sus sensaciones y es actualmente noveno, con once puntos en su casillero. Candidato siempre al ascenso, el año pasado se llevó un duro correctivo en Riazor (3-1). Un partido en el que Zakaria Eddahchouri se estrenó como goleador en Riazor. Las otras dos dianas las rubricaron Yeremay y David Mella.

Después del encuentro ante el conjunto andaluz los herculinos tendrán que rendir visita al Málaga, el domingo 12 a las 21 horas. La temporada anterior el compromiso en La Rosaleda se resolvió con reparto de puntos (1-1). Marcó Yeremay en el 67 pero Chupete en el 86 le puso la puntilla a los coruñeses. La siguiente semana el Dépor volverá a jugar a domicilio y viajará hasta los Campos de Sport de El Sardinero para enfrentarse el domingo 19 de octubre a las 18.30 horas al Racing de Santander. El plantel que entrena José Alberto es ahora mismo cuarto, con 13 puntos y quiere resarcirse este año, después de desinflarse el anterior en la pelea por el ascenso. El curso pasado los blanquiazules se fueron de vacío de tierras cántabras (2-1). El australiano Denis Genreau marcó el gol del honor para los coruñeses.

El mes de octubre el Deportivo lo cerrará regresando a su feudo, donde espera el domingo 26 a las 21 horas la visita del Real Valladolid, que es en la actualidad séptimo, con 11 puntos. El último precedente entre ambos se remonta a la temporada 2012-13, en Primera División. El 11 de mayo de 2013, en la jornada 35 en el José Zorrilla, Javi Guerra dio la victoria al cuadro pucelano por la mínima. Mientras, en la ida de ese mismo curso en Riazor el encuentro se zanjó con empate sin goles.