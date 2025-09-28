Mella juega una hora en el estreno con derrota de la selección en el Mundial sub-20

David Mella con la selección sub-20RFEF

Mal estreno mundialista para David Mella y la selección sub-20, que cayó ante Marruecos (0-2) y se complica el pase a los octavos de final en un torneo en el que los cuatro mejores terceros de los seis grupos sortean la eliminación más tempranera. Mella fue titular y empezó de inicio en la derecha del ataque español. En la segunda parte jugó en la izquierda. De inicio forzó una tarjeta amarilla y protagonizó la primera llegada de la selección dirigida por Paco Gallardo, un exdeportivista.

España dominó el partido, pero en el inicio de la segunda parte Marruecos marcó a la contra y aumentó su ventaja poco después. En el minuto 62, Mella fue sustituido.

El partido se le fue a la selección en una abrir y cerrar de ojos. El equipo dominaba, pero sin concretar sus superioridad y Marruecos golpeó con un gol de Zabiri, que partió hacia el mano a mano con Fran González desde una posición al filo del fuera de juego. Era el minuto 53 y apenas cinco minutos después volvieron a anotar los norteafricanos, por mediación de Gessime, que había dado el pase en el primer tanto.

Ya sin Mella en el campo, España se lanzó a por el gol y Virgili, delantero del Mallorca, forzó un penalti del que se desdijo el árbitro tras consultar el VAR. También él anotó un tanto ya en el tiempo de prolongación, pero el videoarbitraje mostró que estaba levemente adelantado respecto a la zaga rival.

España jugará el miércoles 1 de octubre contra México y el sábado 4 contra Brasil, el mismo día que el Deportivo recibe al Almería en Riazor. Una eventual eliminación de la selección propiciaría que Mella ya pudiese ser de la partida en el partido de liga contra el Málaga el día 12