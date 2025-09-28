Las tres claves de Brizzola del Eibar-Dépor: "Meterse atrás, un suicidio en Ipurua"

Quagliata, durante el duelo en Ipurua de este sábado del Dépor.Fernando Fernandez Garrido +34604037814

Prometedor inicio del Dépor

El equipo blanquiazul generó peligro en las transiciones y se le vio bien parado defensivamente. El penalti llegó pronto y el posterior gol de Yeremay y el Dépor gozó de un par de ocasiones más. Pero en el tramo final de la primera parte los armeros respondieron con sendas acciones peligrosas.

El fallo de Yeremay

El canario, tras irse del portero y a puerta vacía, tras una gran jugada de contraataque, falló a puerta vacía el 0-2. En la continuación de esa misma jugada Parreño evitó el empate armero en dos ocasiones. Con la entrada de Arnau el Dépor pasó a defensa de cinco para aguantar ese 0-1.

Sobrevivir en Ipurua

Llegamos a los últimos minutos con Cristian y Rubén López, que debutaba este curso en el Dépor. Sobrevivir en Ipurua es complicado, meterse atrás, un suicidio. Y así llegó el empate en el descuento. Resultado justo. Quitar a Villares, sin tener a Jurado y Gragera, es impensable en este Dépor.