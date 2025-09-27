El Uno x Uno del Eibar-Dépor: Germán no pudo pararlo todo

Stoichkov durante el partido contra el EibarFernando Fernández

Estas son nuestras puntuaciones del empate del Dépor ante el Eibar.

XIMO. Sobrio (7): Un seguro atrás, contundente al corte y por alto. El Deportivo gana enteros desde el regreso del defensa, que se entiende bien con sus compañeros en la zaga. Buen papel.

LOUREIRO. Amonestado (7): Muy atento al corte y en tareas de anticipación ante las escasas incursiones armeras del primer acto. No ahorró esfuerzos para proteger su arco. Fue amonestado.

BARCIA. Seguro (7): Correcto y sin problemas en defensa. Defendió lo justo para sortear el penalti ante Bautista, que se plantaba solo ante Germán. Se fue al suelo para dificultar un remate.

LUSMI CRUZ. Intermitente (6): Se vio en ocasiones en dificultades a la hora de defender por su banda. Fue el encargado de las jugadas de estrategia. Menos presencia que en otros duelos. Fue sustituido.

QUAGLIATA. Solvencia (9): Expeditivo por momentos y contundente en tareas defensivas, el zaguero italiano se vació en el campo. Lo intentó en ataque cuando el Deportivo estaba más hundido.

DIEGO VILLARES. Trabajador (7): A veces sufrió por tener que abarcar mucho campo en labores defensivas y teniendo que cubrir muchos espacios. Acabó cansado, después de hacer kilómetros en el verde.

MARIO SORIANO. Oxigenador (7): Se le vio de nuevo muy cómodo en la medular. Aun así, eso no le impidió sumarse en acciones de ataque y oxigenar el juego. Con su salida el Dépor se echó mucho atrás.

STOICHKOV. Falto de ritmo (6): Fue objeto del penalti de Cubero que transformó Yeremay. Rompió líneas en ocasiones. Se le vio con falta de ritmo. Tuvo que hacerle en ocasiones las coberturas Villares.

YEREMAY. Goleador (7): Marcó su segundo gol, de nuevo de penalti. Buscó a Mulattieri con pases al espacio. Magunagoitia evitó su segunda diana del choque. Y a puerta vacía erró un gol cantado.

MULATTIERI. Movilidad (8): Tuvo la primera ocasión en el minuto uno, pero su disparo se fue desviado. No vio puerta pero volvió a mostrar mucha movilidad, dando alternativas de pase a sus compañeros.

EL MEJOR. GERMÁN. Salvador (9): No consiguió dejar su portería a cero, pero logró salvar dos puntos para los blanquiazules en Ipurua. Tuvo poco trabajo en la primera parte. Solo Corpas disparó entre los tres palos. Guruzeta lo intentó, pero con dos remates desviados. Adu Ares probó sus reflejos con un disparo muy centrado y posteriormente con otro más cruzado ya en el segundo acto. Seguro ante Corpas y Bautista. Nada que hacer en el gol de Adu Ares. Evitó el empate de Jair en el añadido.

LOS CAMBIOS

PATIÑO (4): Partido discreto del mediocentro.

EDDAHCHOURI (5): Fue amonestado. Ganas sin acierto.

CRISTIAN HERRERA (-): No tuvo incidencia.

ARNAU COMAS (4): Vio pronto la amarilla. Blando en los duelos y desafortunado en el gol.

RUBÉN LÓPEZ (5): Debutó este curso. Fue amonestado