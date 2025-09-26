Un Dépor líder rinde visita a la casa del viejo fútbol

Mulattieri festeja el 1-0 ante el Huesca en RiazorQUINTANA

Con la vitola de invicto después de seis jornadas y con catorce puntos de 18 posibles en su casillero, un Deportivo líder afrontará esta tarde una complicada salida a Ipurua para medirse al Eibar (18.30 horas).

Después de haber tumbado por KO técnico (4-0) el pasado fin de semana a un rocoso Huesca, la escuadra de Antonio Hidalgo encara otro reto de gran calado, doblegar a la escuadra armera en uno de los campos con más encanto de la categoría: Ipurua.

Un recinto en otros tiempos con esencia a fútbol de barro y juego directo que se ha adaptado al nuevo fútbol, más de toque y siempre con elegante salida de balón desde la retaguardia.

El míster blanquiazul apostará por la continuidad después de la retahíla de buenos resultados cosechados, con cuatro triunfos y dos empates en seis apariciones.

El éxodo de David Mella al Mundial sub-20 de Chile con España propiciará tal vez el único cambio obligado en el once, con un desplazamiento de Luismi Cruz al lateral derecho y la irrupción de Stoichkov como alternativa más razonable.

Así pues, siempre con Germán Parreño bajo palos, la zaga herculina estará integrada por los laterales largos Luismi y Quagliata, con tres centrales como Ximo Navarro, Loureiro y Dani Barcia.

En la sala de máquinas coruñesa actuará de inicio un equilibrador nato como el ‘correcaminos’ Diego Villares, en un binomio asimétrico como el conformado por Mario Soriano, jugador de grato recuerdo en feudo armero.

Los carriles serán propiedad de dos atacantes que rezuman calidad y picardía como Yeremay Hernández —por la izquierda— y un ex del Eibar como Stoichkov en diestra. La estrella canaria del Dépor no brilló con luz propia en la goleada al Huesca, si bien dejó pinceladas de la magia que atesora. Está llamado a amalgamar mayor responsabilidad en el ataque con la consabida ausencia de su pareja de baile habitual, David Mella.

En punta de lanza el italiano Mulattieri viene de brindar un auténtico clinic de los movimientos de un ‘9’ contra el citado conjunto altoaragonés. Aunque no tuvo la fortuna de comulgar con el gol, el del Sassuolo ejerció de abrelatas, apelmazando buena interpretación de juego tanto en conducción como en desborde o pase.

Un seguro de peligro en el ataque coruñés. En el banquillo de la suplencia aguardarán su turno futbolistas con opciones de revolucionar la contienda como el máximo realizador de la categoría, Zakaria Eddahchouri, Charlie Patiño o Cristian Herrera.

Enfrente, el combinado deportivista se topará con un rival bien ubicado en la clasificación, con diez puntos y que llega al envite revitalizado después de haberse impuesto en el derbi vasco de la pasada jornada a la Real Sociedad B por un marcador de 2-1.

Como local su rendimiento esta presente campaña está siendo impecable, con nueve puntos sobre nueve después de las victorias logradas ante Granada (3-0), Andorra (2-0) y la ya referida con el filial ‘txuri-urdin’.

Aunque cuenta con tres ausencias importantes como las de Arbilla, Arambarri y Mada, el Eibar posee de amplitud de vestuario suficiente para ser competitivo.

El campo de Ipurua, con capacidad para solamente 7.083 espectadores, vivirá una jornada de hermanamiento con la afición blanquiazul; un total de 306 seguidores visitantes darán colorido a un choque en el que el Dépor aguarda proseguir con su halagüeño inicio de campaña.