Mulattieri y Eddahchouri, el gran dilema de Antonio Hidalgo

Antonio HidalgoEC

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para analizar el duelo del sábado, frente al Eibar en Ipurua, "un campo complicado históricamente", según ha subrayado el preparador catalán.

Enfermería: "José Ángel vamos a ver cómo termina el entrenamiento. Tiene un proceso en el que tiene que tener cuidado, ha estado un tiempo fuera e iremos tomando las decisiones sobre él. La buena noticia es que va completando entrenamientos, salvo un día que tuvo un proceso vírico. Gragera, ya en su última parte de su recuperación, y David está con la selección y los demás están disponibles".

Gragera, próxima semana con el grupo: "Bueno, esa sería la intención, pero a ver cómo va esa evolución. Está haciendo ya ese trabajo en campo aparte y creemos que la próxima semana podrá participar en algunos momentos".

Llega el Eibar, motiva a los rivales ser líder: "La segunda parte seguramente es una pregunta para ellos, y la primera, vamos a un campo complicado históricamente, he ido como jugador y como entrenador. El año pasado ya me enfrenté a Beñat y lo sufrimos muchísimo, es un equipo muy buen trabajado, con mucha movilidad, que te pone muchísimos apuros, cambiando estructuras constantemente que te hacen ir al mínimo detalle. Tenemos que estar muy ajustados en el momento sin balón, ser sólidos, conceder poco, que ellos te van a estresar muchísimo y, a partir de ahí, buscar sus puntos débiles, que como todos los equipos, los tienen.

Dilema en el punta Mulattieri y Eddahchouri: "Es una cuestión de confianza de los jugadores, los dos se sienten con ese ritmo de confianza muy alto, están compitiendo muy bien, entrenando muy bien. Sienten el cariño que le tengo a los dos, entrenan para ponerme las cosas difíciles y tenemos que tomar una decisión mañana, pero esto va de competir, de mirar con el grupo. Los dos están dando un rendimiento altísimo, a los dos les gusta jugar los 90 minutos, como a cualquier jugador, pero estoy encantando con ellos, como con cualquier trabajando y con cómo están trabajando, especialmente en el día a día".

Eibar: "Son un equipo que tiene un inicio muy bien trabajado, seguramente de los mejores de la categoría, con situaciones que van cambiando dependiendo del rival y en momentos del partido te van cambiando las posiciones, las alturas y anchura de sus jugadores. Tienes que estar ajustado, si no lo estás, se meten en campo contrario y te hacen daño. Han recuperado a su delantero referencia, Bautista, que seguramente sea uno de los mejores delanteros de la categoría y en esa situación han ganado ese punto de pegada que en algún momento les pudo faltar y vamos a ir a un campo complicado. Le están sacando mucho rendimiento, los números, desde que ha llegado Beñat, así lo dicen y va a ser un partido muy igualado, como todos los de la categoría y hay que ir al mínimo detalle, con ese grado de exigencia, saber que vamos a sufrir, que hay momentos en los que tenemos que estar muy ajustados con la pelota y a partir de ahí explotar nuestras armas.

Beñat, buen trato con la pelota. El escenario más difícil: "Vamos a ver, es lo difícil de la categoría, ahora viene Ipurua, luego será el Sardinero, luego será Málaga, todo te va a exigir al milímetro. Tenemos que saber la realidad de la categoría, esa exigencia de ir al límite siempre al detalle, sabiendo que cada detalle puede decidir, esa involucración de toda la plantilla con y sin balón para estar juntos siempre para esas situaciones que ellos vayan resolviendo, nosotros intentar ir ajustando las posiciones que necesitamos y, sobre todo, ese sentimiento de saber que hay que sufrir y hay que estar unidos cuando ellos tengan el balón y te puedan meter en campo contrario porque son un muy buen equipo, con un gran entrenador, que trabaja muy bien sus equipos y hay que estar muy atentos".

Defensa del liderato. Responsabilidad o motivación extra: "Yo lo llevo con normalidad. Llevo demasiado tiempo en esto como para saber cómo funciona este mundo. El equipo está compitiendo muy bien y lo que me preocupa es que mi equipo entrene cada día y que cada detalle que le vayamos metiendo y cada matiz que vayamos metiendo a los partidos que nos vamos encontrando, lo vayan resolviendo, que cualquier jugador y en cualquier posición pueda resolver las situaciones que se le puedan presentar, porque el mundo del fútbol cada vez va más a la movilidad de los jugadores y, a partir de ahí, ser sólidos, fiables, sabiendo que tenemos una gran pegada arriba y, sobre todo, ir trabajando todo el partido al detalle".

Mayor debe del Dépor ahora mismo: "No me paro en pensar en el debe, sino en ir mejorando cada día las situaciones que nos vamos encontrando. Cada rival te plantea una situación diferente y hay aspectos principales de concepto que es el que vamos analizando de manera individual, pero luego siempre hay un rival que te va a pedir algo diferente y por eso vamos cada semana a intentar adaptando esa situación, sabiendo siempre que tenemos que ser muy protagonistas".

Cómo se evita no caer en la euforia: "Yendo al detalle, exigiendo al máximo, yendo al límite en cada entrenamiento, yendo al límite el cuerpo técnico al detalle de lo que nos vamos encontrando, dando normalidad a la situación que presenta el día a día nuestro, sabiendo que queda mucho por delante, que cualquier partido en está categoría es complicado y está muy igualado, sabiendo que tenemos que igualar todo eso para poder tener opciones de competir cada semana".

Stoichkov: "Está feliz, encantado de estar aquí, venía de una situación complicada en su club y le veo encantado, que es la principal situación que me importa de mis jugadores. A partir de ahí, tenemos que ir viendo esas posiciones que él puede hacer. Seguramente está mucho más cómodo detrás del punta, conmigo ha podido jugar en las tres posiciones de ataque, veremos las situaciones que los momentos de partido nos demanden. Está encantando, haciendo un gran trabajo con y sin balón y veremos las situaciones".