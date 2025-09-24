OPINIÓN | Hasta que pasa

Ximo Navarro, Yeremay y Stoichkov, en el partido ante el HuescaQuintana

"El partido casi se ha acabado en la primera parte, aunque no estuvieran pasando tantas cosas como señalaba el marcador”, se lamentó Sergi Guilló, entrenador del Huesca, resignación en el rictus y, por qué no, algo de perplejidad. Una pregunta recorre la Segunda División: “¿Qué es lo que hace el Deportivo que lo tiene en la cima de la categoría?”.

Se buscan evidencias que sostengan tal impresión de autoridad y, cuando se gira el catalejo en dirección A Coruña, no saltan a la vista: las alineaciones repletas de futbolistas de ataque encajan como el que menos; el jugador que ordena su fútbol no suma cifras; su estrella no brilla; su delantero titular no golea. Habrá que acercar la lupa.

A Mario Soriano no lo encuentra el big data y tampoco lo localizan los rivales. Los de las ligas fantasy se preguntan si valdrá la pena un jugador así de cotizado cuando hay que hacer tantísimo scroll hacia abajo para que aparezca en las tablas de goles y asistencias. Contra el Mirandés se le dio por asistir en tres goles y se tuvo que justificar después del partido para que lo exculpasen de la obscenidad de jugar como juega y, además, salir en la foto: “El que sabe de fútbol sabe que los jugadores que a lo mejor no dan asistencias o goles pueden jugar igual de bien”.

“Yeremay no está”, se murmura en Riazor. Tuvo que corregir Antonio Hidalgo en rueda de prensa que ya había marcado un gol y aun así. Quizás se piensan los rivales que un fantasma deambula con la camiseta 10 del Deportivo. Y, sin embargo, tres defensas del Huesca lo rodeaban en cuanto su presencia ectoplásmica se hacía carne en la frontal del área. Esas vigilancias sobre el espectro guanche, girando la cabeza a un lado y a otro de puro pánico, dejaban a Mella, Quagliata o Luismi corretear alegres. ¿La posición de Peke?: la de imán, un polo gravitacional que arrastra o, en lengua errejónica: “La hegemonía de Yeremay se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales”.

Mulattieri no registró ni uno solo de los tantos que los blanquiazules le encajaron a los oscenses. La actuación del punta italiano fue tan aplastante que nadie habría protestado si le hubiesen regalado el balón como premio a su partido: un hat-trick virtual. Su compañero Eddahchouri marcó cuatro goles en los dos últimos encuentros en los que reemplazó al transalpino y nadie pide el relevo en la titularidad.

¿Cómo se explica, pues? ¿Cómo es que el Deportivo hace tanto y a la vez tan poco? No estaban “pasando tantas cosas” y aun así al Leganés le temblaron las piernas cuando los coruñeses ajustaron, el Sporting se venció, al Mirandés le hubiese venido mejor no meter el 1-2 y el Huesca se deshilachó de la pura impresión. En el vestuario de Riazor sigue sonando “El Mambo” de Kiko Rivera pero a Guilló el dj le pinchó una canción del verano para indies cuarentones, “La Playa”, de Los Planetas: “Porque nunca pasa nada, nada es como esperaba, cada vez que intento hacerlo, apareces justo en medio, y salta por los aires cuanto planeé”. Así se conduce el Deportivo líder, que parece que no hace, que parece que no quita, que parece que no pone, que parece que no pasa nada… Hasta que pasa.