Copa de España

Un ex del Básquet Coruña guía al Estudiantes a su tercer título copero

Un mate y un tapón de Lotanna Nwogbo en el último minuto decantan la final contra el Palencia | El pívot de origen nigeriano fue elegido MVP de la Final Four

Chaly Novo
Chaly Novo
26/01/2026 12:11
Los compañeros ovacionan a Nwogbo tras recibir el trofeo de MVP
Los compañeros ovacionan a Nwogbo tras recibir el trofeo de MVP
FEB
Natxo Lezkano, técnico del Palencia, buscaba su tercera Copa. Igual que el Estudiantes, que se llevó el gato al agua en el último minuto de la final, donde un ex del Básquet Coruña, Lotanna Nwogbo, certificó el MVP de la Final Four con dos acciones que decidieron el título (69-73).

El pívot estadounidense con pasaporte nigeriano, soporte colegial durante todo el partido, firmó un mate, asistido por el otro destacado visitante, Jayson Granger, con solo 33 segundos por jugar, y 16 después taponó una penetración del mejor elemento local, Tobias Borg.

Hasta ese punto de ruptura definitiva, mucha igualdad. Los de Toni Ten entraron mejor a una final muy (in)tensa, de mucho contacto y más manos al balón. Nwogbo, aprovechando un gran hueco en el poste bajo, anotó tres de las cuatro primeras canastas colegiales y además forzó dos pérdidas (5-9).

Ugochukwu, sin Nwogbo en pista, rescató al Palencia de una desventaja de siete tantos (12-19), pero un 2+1 de Hugo López bajó el telón del cuarto con 18-24.

Imagen de la segunda semifinal entre el Ourense y el Estudiantes

El Palencia y el Estudiantes jugarán por el título copero

Más información

En el segundo no varió demasiado el panorama. Al menos de inicio. El Estudiantes siguió estando más cómodo sobre el parqué, y con Silverio al frente, se hizo con a la postre mayor renta de la final (25-35). Vrankic –MVP del anfitrión en la semifinal–, inédito hasta ese momento, salió al rescate, hombro con hombro con Oroz, que con una bandeja a la carrera culminó, en la última jugada de la primera mitad, la resurrección (37-37).

El tercer acto comenzó con los dos equipos aceleradísimos y lanzando en exceso desde el arco. Y entonces apareció un factor sorpresa, el joven Lucas Giovanetti, de 18 años, que con tres canastas defendió al Estudiantes de los triples de Manu Rodríguez. Uno de ellos dio al Palencia su primera ventaja (53-52) desde el 2-0.

Lotanna Nwogbo machaca el aro palentino durante la final
Lotanna Nwogbo machaca el aro palentino durante la final
Xavi Ramos/EFE

Con 55-56 arrancó la hora de la verdad. La final se tensó un poco más. Y los puntos cayeron con cuentagotas (4-2) en los tres primeros minutos. Un triple de Oroz otorgó al Palencia su mayor margen en los 40  minutos (62-58), pero el Estudiantes contestó con triples de Granger y Vaulet.

Borg mantuvo al Palencia por delante con una diana lejana (69-67). Sin embargo serían los últimos puntos del conjunto morado. Toni Ten colocó en pista a dos bases sobrados de mili. Y Granger y Sergi García tiraron de experiencia para forzar libres, que transformaron, poniendo a los de Natxo Lezkano cerca de la lona. 

El primer golpe previo al KO se lo autopropinó Wintering, al perder el balón ante la presión asfixiante de Granger. El base internacional uruguayo también lo bordó al otro lado, dejando a Nwogbo solo bajo el aro. 

Por si quedaban dudas, Granger ahogó en la siguiente jugada a otro exnaranja, Ingus Jakovics. El letón no perdió el esférico, pero acabó en el suelo, comiéndose gran parte de una posesión que la flecha otorgó al Palencia tras el juego revuelto. Una última bala, con tres segundos para dispararla, que murió en la manaza derecha de Nwogbo. Punto final a la ídem.

Tercer título copero FEB para el Estudiantes (también tiene tres Copas del Rey ACB), que además logra la ventaja de campo para todos los playoffs y un premio en metálico de 50.000 euros, que en los tiempos que corren son un pequeño tesoro. 

Palencia 69-73 Estudiantes

Palencia (18+19+18+14): Borg (11), Jakovics (2), Kamba (7), Armus (4), Álvaro Muñoz (8) -cinco inicial- Wintering (4), Oroz (9), Manu Rodríguez (6), Vrankic (11), Ugochukwu (7).

Estudiantes (24+13+19+17): Salin (2), Granger (12), Vaulet (8), Nwogbo (16), Garino (5) -cinco inicial- Asier González (0), Giovanetti (6), Sergi García (4), McGrew (6), Hugo López (5), Silverio (9). 

Árbitros: Zafra, Lezcano, Ibáñez. Sin eliminados. 

Incidencias: Final de la Copa de España disputada en el Palacio Municipal de Deportes de Palencia. 

Jayson Granger recogió la Copa de España 2025-26
Jayson Granger recogió la Copa de España 2025-26
FEB
