Acción de Dídac Cuevas en el duelo en Coliseum contra el Lucentum Alicante del curso 2025-26, el último que ha disputado el Básquet Coruña después de un parón liguero Quintana

El Básquet Coruña está inmerso en el primer parón de la temporada, el derivado de la penúltima ventana FIBA de la segunda ronda de clasificación para la Copa del Mundo de 2027. Un descanso al que ha llegado pletórico tras ganar tres de sus últimos cuatro compromisos. La única derrota, por otra parte lógica, la encajó en la cancha del defensor del título, el Valencia Basket.

La tercera de esas victorias cayó en el Coliseum frente al Força Lleida, con un espectacular 113-100. Un equipo, el catalán, que, además de ser su víctima propiciatoria histórica (junto con el Barça B), le trae muy buenos recuerdos de los parones competitivos en la campaña de su debut en la Asociación de Clubes de Baloncesto, la 2024-25.

El plantel que entrenaba Diego Epifanio ganó en Barris Nord, por 101-106 (con prórroga incluida) en el primer compromiso tras la ventana FIBA de noviembre, en aquella ocasión de clasificación para el Eurobasket de Letonia, Polonia, Chipre y Finlandia 2025.

La segunda pausa liguera, por la Copa del Rey, se produjo a mediados de febrero de 2025. Y el azar quiso que después del torneo del KO el calendario arrojase un Básquet Coruña-Força Lleida. Los de Epi pudieron de nuevo con los de Gerard Encuentra, en esta ocasión por 97-84, el único éxito del Leyma en quince jornadas. El conjunto burdeos es el único en aquel ejercicio al que el naranja superó en los dos cara a cara.

Dos veces se ha enfrentado el Básquet Coruña al Lleida a la vuelta de un parón. En la 2012-13, la primera catalana en la LEB Oro (actual Primera FEB) y la de regreso herculino a la segunda categoría, con victoria foránea (73-80) en el Palacio de los Deportes de Riazor después de una pausa que ya no existe, la navideña. Precisamente fue esa temporada la última en que lo hubo.

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El otro duelo posparón data del curso 2021-22, también con triunfo burdeos, esta vez con un apretadísimo 84-83 en Barris Nord. Fue después de una ventana FIBA de clasificación para el campeonato continental de 2022.

La pasada temporada hubo dos parones y medio. El primero de ellos, entre noviembre y diciembre, fue doble para la plantilla de Carles Marco, ya que se juntó una ventana FIBA con la jornada de descanso del equipo al ser una liga impar. Después de esa pausa, de tres semanas, victoria por 82-75 contra el Palencia.

La segunda, de nuevo por compromisos de las selecciones nacionales, fue entre febrero y marzo. Y nuevo triunfo naranja muy trabajado, esta vez por 83-74 frente al Lucentum Alicante.

Dos éxitos que mejoran el balance histórico del Básquet Coruña bajo este condicionante: 18 victorias y 15 derrotas en partido posparón entre la ACB, Primera FEB, LEB Plata (Segunda FEB) y la extinta LEB Bronce. Después de la actual ventana FIBA visitará al Manresa, uno de los teóricos rivales en la lucha por la permanencia. Un compromiso donde cuenta con opciones de estirar la racha exitosa hasta el 5-0.

El desglose es el siguiente: 11 de 21 en Primera FEB, 2 de 7 en LEB Plata (Segunda FEB) y 2 de 2 en la LEB Bronce y en la ACB.

Solo una sin descanso

En esas temporadas (no se incluyen las pasadas en la EBA, tanto en los dos primeros años de vida del club, cuando era la segunda categoría nacional, como en la primera mitad de la década de 2000) solamente vivió una sin descanso, el 2023-24, el del primer ascenso a la ACB, al no haber ventana FIBA de noviembre y disputar la Copa Princesa, que perdió en el Movistar Arena de Madrid contra el Estudiantes.

El ejercicio 2025-26 deparó una curiosidad: el Leyma disputó como local los dos partidos previos y los dos posteriores a los parones. Es la única vez que le ha sucedido en las seis ocasiones con doble pausa.

En el historial de compromisos previos, el global es negativo para el conjunto herculino: once victorias y trece derrotas. Un marcador condicionado por los primeros años en la segunda categoría, saldados con un 0-4, aunque también marcado por un 3-0 que sigue abierto.

En febrero, antes del parón por la Copa del Rey, el Básquet Coruña visitará al Andora, actual penúltimo clasificado, con 1-8, y tras el torneo del KO, recibirá a otro teórico protagonista de la lucha por la permanencia, el Básquet Girona (4-5, mismo récord que los de Carles Marco).