Caio Pacheco intenta taponar al veterano Tim Frazier en la victoria de Brasil sobre Estados Unidos FIBA

La selección de Brasil, con el base del Básquet Coruña Caio Pacheco en sus filas, se reencontró con la victoria a costa de la selección de Estados Unidos (92-88), después de perder ante República Dominicana y México.

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En un partido igualado en el Ginasio do Ibirapuera (Sao Paulo) ante más de 10.000 seguidores, Brasil superó a los norteamericanos, liderada por Lucas Dias (24 puntos) y Yago Santos (los 16 y 7 asistencias).

Pacheco, héroe de la victoria contra el Andorra en el Coliseum con su triple sobre la bocina, no jugó de inicio pero permaneció en cancha casi medio partido. Fueron 16 minutos sobre el parqué en los que el jugador naranja aportó en todos los aspectos positivos del juego. El base del equipo herculino anotó dos puntos al encestar su único lanzamiento, capturó un rebote en ataque, repartió tres asistencias, robó un balón y perdió otro.

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Hay que hacer notar que Estados Unidos presentó un equipo formado por diez jugadores que actúan en la G-League, la Liga de desarrollo de la NBA, en equipos asociados a las franquicias de la principal liga del planeta. A ellos se añadieron Jalen Crutcher, de los Leones de Ponce de la liga portorriqueña, y Haywood Highsmith, que tras un lustro en la NBA se encuentra sin equipo ahora mismo.

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La verdeamarela resolvió una magnífica victoria que le acerca a la próxima Copa del Mundo. Este lunes se mide a México en el cuarto partido del grupo E de la fase de clasificación americana. República Dominicana lidera la tabla con tres victorias, Estados Unidos y México le siguen con dos, Brasil y Chile tienen una y Colombia está a cero. Los tres primeros clasificados del grupo obtendrán su billete para Catar 2027. Las dos últimas jornadas, en las que Brasil se medirá a domicilio a República Dominicana y Estados Unidos, tendrán lugar en la siguiente ventana FIBA, a finales del próximo mes de febrero.